Erst die eingereichte Scheidung von Noch-Ehe-Mann Mike Blümer, wenig später die neue Beziehung mit Andreas, einem Immobilien-Unternehmer aus Leipzig. Bei Ballermann-Sängerin Melanie Müller war ganz schön viel los in den letzten Monaten. Offenbar zu viel. Wohl auch deswegen hat die Sängerin nun in dem sozialen Netzwerk Instagram eine große Veränderung in ihrem Leben angekündigt: "Nach all der langen Zeit habe ich mich nun entschieden, einen neuen Weg zu gehen“, schreibt Müller dort und bedankte sich gleichzeitig bei ihren Fans. "Nun heißt es, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die mir wichtig im Leben sind. Wie heißt es so schön: Krone richten und weiter gehts", liest man in ihrem Profil weiter.

Auf MZ-Anfrage reagierte Müller am Dienstag (15.2.) nicht, ihr Manager, Kevin Neon, aber schon. "Melanie möchte sich die nächsten Wochen, auf unbestimmte Zeit, zur Ruhe setzen, wegen dem ganzen Ansturm. Sie hatte so viel Stress mit der Beziehungsgeschichte und braucht Zeit für sich", so der Manager.

"Die alte Melanie Müller wird es nicht mehr geben"

Über konkrete Zukunfts-Projekte könne er derzeit noch keine Auskunft geben. "Es wird auf jeden Fall etwas passieren, aber die alte Melanie Müller wird es nicht mehr geben", so Neon weiter. Damit spielt er auf das Image der Sängerin als Pornodarstellerin und ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Trash-Formaten an. So will die Mutter von zwei Kindern ihre Teilnahme an den Formaten künftig stark reduzieren. Auch am Ballermann wird man sie in Zukunft seltener auftreten sehen. "Alles wird etwas exklusiver werden", so ihr Manager.

Und Mallorca?

Der Insel werde sie trotzdem weiter treu bleiben. "Wir waren erst vor Kurzem zusammen hier und haben uns Fincas angeschaut", so Neon. Bisher lebe die Ballermann-Sängerin in unmittelbarer Nähe zum Balneario 6 an der Playa de Palma.

"Melanie wird Mallorca niemals den Rücken kehren. Die Insel ist für sie wirklich die zweite oder sogar erste Heimat und das wird auch immer so bleiben", so Neon. Auch hier seien neue Projekte geplant. Welche genau, könne er derzeit noch nicht verraten. Eine Sache immerhin steht fest: Die Würstchenbuden, Grillmüller, in Peguera und Arenal bleiben weiter bestehen.

Stressabbau beim Schamanen

Um abzuschalten, kümmere sich derzeit ein Schamane um die Ballermann-Sängerin. "Sie baut so Unmengen an Stress ab", verrät Neon. Melanie Müller hatte erst vor Kurzem mit ihrem neuen Partner in Prag geurlaubt, ist anlässlich des Valentinstags dann weiter nach Paris und jetzt fliegt sie noch einmal weg. Wohin? Auch das verrät Neon nicht, da sie schon mitten in den Planungen ihrer zukünftigen Projekte sei.

Melanie Müller ist seit 2014 mit Mike Blümer verheiratet, die beiden haben zwei Kinder. Auf Mallorca arbeitete Müller zuletzt als Schlagersängerin, zudem betrieb sie Würstchenbuden an der Playa de Palma und in Peguera.