Künstler und Mallorca-Resident Alex Jolig ist ab dem 22. Februar in dem neuen RTL-Format "Prominent getrennt" zu sehen, an dem er zusammen mit seiner Ex-Freundin Jenny Elvers teilnimmt.

Acht ehemalige Promipärchen treten in der Show gemeinsam an, müssen sich aussöhnen, gemeinsam Schwierigkeiten überwinden und bei Spielen Teamfertigkeiten unter Beweis stellen. Nur so haben sie am Ende eine Chance auf 100.000 Euro Gewinnersumme.

Der Künstler und Gesellschafter im Motorrad-Business Alex Jolig trifft damit nach Jahren "öffentlich" wieder auf Schauspielerin, Moderatorin und Reality-Star Jenny Elvers. Vor bereits über 20 Jahren, 2000 war das Paar, nach Joligs Teilnahme an "Big Brother", für nur etwa sechs Monate zusammen. Elvers war zum damaligen Zeitpunkt eigentlich noch mit Schauspieler Heiner Lauterbach liiert. Die Moderatorin wurde schwanger (von Jolig), doch nach kurzer Zeit zerbrach die Beziehung wieder. Der gemeinsame Sohn von Jenny Elvers und Alex Jolig, Paul Elvers, ist mittlerweile 20 Jahre alt. So mancher Fernsehzuschauer mag ihn von seiner Teilnahme an der letzten "Kampf der Realitystars"-Staffel kennen.

Im Interview mit der MZ erzählt Alex Jolig über seine erste Reaktion und wie es für ihn war, Jahre später auf seine Ex-Freundin zu treffen:

Wie war Ihre erste Reaktion, als Sie für das Format angefragt wurden, wie war die Ihrer Frau?

Alex: Wow, was für eine Herausforderung – Kann ich das, will ich das, wie würde Britt es finden?

Britt: Ich fand es lustig und spannend zugleich – verkehrte Welt

Stand für Sie, Alex, schnell fest, dass Sie dabei sind?

Ich war diesbezüglich im erst Moment ein wenig zurückhaltend, doch Britt sagte sofort „machen“. Klar nimmst du teil! Endlich könnt ihr mal gemeinsam zwei Wochen miteinander verbringen!

Ihre Frau Britt hat Ihnen erlaubt, sogar auf Kuschelkurs zu gehen. Wie war es, 22 Jahre später wieder mit Ihrer Ex-Freundin in einem Bett zu schlafen?

Jenny und ich waren damals in den 2000ern nie länger als 48 Stunden unter einem Dach, daher fanden wir das Projekt sehr spannend. Bei diesem Format mussten wir nun 14 Tage miteinander sehr intensiv vorzugsweise als Team agieren! Wir wussten ja nicht, was auf uns zukam. Britt sagte von vornherein, 'wäre ich Produzent, würde ich alle oder zumindest die Ex Pärchen gemeinsam im kleinen Bett schlafen lassen.' Da sie mich kennt, weiß sie, dass ich nachts immer mit ihr kuscheln muss.

Inwiefern hat sich Ihre Beziehung zu Jenny Elvers durch das Format verändert?

Das Format war sehr spannend, mit Höhen und Tiefen. Eine spannende Reise. Viel mehr wird jetzt noch nicht verraten.

Die acht Folgen von "Prominent getrennt" läufen ab Dienstag, 22. Februar 2022, jeweils um 20.15 Uhr auf RTL. Auf der kostenpflichtigen Plattform RTL+ sind die Folgen jeweils schon sieben Tage vorab verfügbar.

Neben Alex Jolig und Jenny Elvers treten folgende Prominente an: