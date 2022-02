Nachdem Ballermann-Sängerin Melanie Müller Mitte Februar angekündigt hatte, künftig "einen neuen Weg zu gehen", sind nun Details dazu bekannt geworden: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, will die 33-Jährige Prinzessin Melanie von Anhalt werden, indem der 78 Jahre alte Prinz Frédéric von Anhalt sie adoptiert.

Letzte Details zur Adoption der Teilnehmerin von Reality-Formaten wie "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" oder "Promi Big Brother" sollen bei einem Termin mit von Anhalt und dessen Anwalt am Samstag (26.2.) in Los Angeles besprochen werden. Das bestätigte Müllers Manager, Kevin Neon, gegenüber der MZ.

Bisher hat Prinz Frédéric von Anhalt sechs Söhne als seine anerkannt. Die Ballermann-Sängerin wäre seine erste Adoptivtochter, wie die "Bild"-Zeitung schreibt. Die frisch getrennte und schon wieder liierte Sängerin könnte damit ein Anrecht auf das 60-Millionen-Vermögen der Hollywood-Ikone Zsa Zsa Gabor bekommen. Die mittlerweile verstorbene Bekanntheit war 30 Jahre lang mit von Anhalt verheiratet.

Auch Melanie Müller ist derzeit in Los Angeles, wo sie Anfang der Woche zunächst einen "alten Bekannten" getroffen haben soll: Frédéric von Anhalts Adoptivsohn Marcus von Anhalt. Die beiden kennen sich vom Dreh des Sat.1-Formats „Promis unter Palmen“, das im Frühjahr 2021 ausgestrahlt wurde. Der Unternehmer und Bordell-Betreiber soll den Kontakt zwischen seinem Adoptivvater und Müller hergestellt haben.

„Ich habe Melanie kennengelernt, sie ist ein sehr sympathisches Mädchen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir checken jetzt noch die letzten wichtigen Details ab", zitiert die "Bild"-Zeitung Frédéric von Anhalt.

Neben Marcus von Anhalt hatte der Prinz zuletzt den Fußballer Kevin Feucht als Adoptivsohn anerkannt. Wirklich beschlossene Sache soll die Adoption von Melanie Müller nach Aussage ihres Managers Kevin Neon erst heute Abend (zu deutscher Zeit) sein.

Melanie Müller ist seit 2014 mit Mike Blümer verheiratet, die beiden haben zwei Kinder. Im Januar 2022 wurde bekannt, dass Müller die Scheidung von Blümer eingereicht hatte. Schon wenig später machte sie ihre Beziehung mit einem Immobilien-Unternehmer aus Leipzig öffentlich. Auf Mallorca arbeitete Müller zuletzt als Schlagersängerin, zudem betrieb sie Würstchenbuden an der Playa de Palma und in Peguera. Mitte Februar hatte sie angekündigt, künftig neue Wege einschlagen zu wollen. "Melanie möchte sich die nächsten Wochen, auf unbestimmte Zeit, zur Ruhe setzen, wegen dem ganzen Ansturm. Sie hatte so viel Stress mit der Beziehungsgeschichte und braucht Zeit für sich", so ihr Manager damals. Fest stand bisher nur, dass Müller ihre Teilnahme an Trash-Formaten künftig stark reduzieren werde. Auch am Ballermann wird man sie in Zukunft seltener auftreten sehen. Mallorca werde sie trotzdem niemals den Rücken kehren. /sw