Auf dem Sender Vox läuft am Freitag (11.3.) ein neues Auswanderer-Format namens "Goodbye Deutschland - Die größten Abenteuer der Welt" an. "Sie suchen das Abenteuer in der Ferne! Goodbye Deutschland erzählt die Geschichte von Auswanderern, die es hinaus in die Welt zieht und die bereit sind, viel aufs Spiel zu setzen, um Großes zu erleben", heißt es in der Programmankündigung der fünf Folgen. Statt wie gewohnt am Montagabend läuft das neue Format im Wochenrhythmus jeweils freitags um 20.15 Uhr.

Darum geht es in der ersten Folge

In der ersten Folge wird das Schicksal von Familie Heidtke in Südafrika und Fabian & Jennifer Künnemann auf Teneriffa gezeigt. Seit Beginn der Pandemie kommen kaum noch Touristen nach Südafrika. Und so stehen auch die "Guest Lodges" der deutschen Auswandererfamilie seit zwei Jahren so gut wie leer. Olaf und Marie müssen jetzt andere Geldquellen auftun. Eine Idee: die Deutschen verkaufen Land. Ein Quadratmeter Südafrika für zehn Euro. Ein Kunde, der angebissen hat, ist ein deutscher Reiseblogger und Abenteurer. Der will auf dem riesigen Gelände der Heidtkes ein Camp für Backpacker errichten.

Auch in Uetze bei Hannover herrscht Aufbruchstimmung. In weniger als 24 Stunden starten auch die Künnemanns in das Abenteuer ihres Lebens. Papa Fabian wandert mit seiner Frau Jennifer und Söhnchen Etienne von der niedersächsischen Provinz auf die Kanareninsel Teneriffa aus. Im Gepäck: eine actionreiche Geschäftsidee: Fabian will auf der Kanareninsel einen Motocross-Park für E-Bikes eröffnen.

Was passiert mit den Mallorca-Auswanderern?

Die Mallorca-Auswanderer werden weiterhin in dem bereits bekannten Format, zu sehen sei. "VOX wird sie auch weiterhin im Rahmen von 'Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!' begleiten", so ein Sprecher bereits vor einigen Wochen. Zunächst waren Spekulationen aufgekommen, dass zumindest einige Mallorca-Auswanderer, die sich rund um den Ballermann und die Playa de Palma aufhalten, in dem neuen Format unterkommen könnten.

An der Playa de Palma sind etwa die Restaurant- und Fitness-Studio-Besitzer Caro und Andreas Robens, die neuen Franchise-Nehmer des "Iron Diner", Matthias Bender und Damaris Rosa, Friseurin Andrea Goebel vom Salon Modern Style, Tamara & Marco Gülpen, die an der Playa das Hostal Playa de Palma betreiben, wie auch Sohel Abdoulkhanzadeh, der an der Playa die Cocktailbar Chucca betreibt, wie auch Ballermann-Sängerin Isi Glück zu Gange. Diese dementierte der Sender nun jedoch. "In 'Goodbye Deutschland! Die größten Abenteuer der Welt' werden keine Mallorca-Auswanderer:innen zu sehen sein", so der Sprecher.