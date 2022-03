Schlagersängerin Melanie Müller hat in dem sozialen Netzwerk Instagram zum ersten Mal ein aktuelles Familienfoto mit ihren beiden Kindern und ihrem neuen Freund Andreas Kunz geteilt. "Familytime - heute genießen wir den Tag zusammen und haben einige tolle Überraschungen für die Kinder geplant", schrieb sie als Bildunterschrift dazu.

Im November 2021 war bekannt geworden, dass sich die Schlagersängerin und ihr Ex-Partner Mike Blümer getrennt haben. Nur kurze Zeit später machte sie die Beziehung zu ihrem neuen Lebenspartner öffentlich, Andreas Kunz, einem Immobilien-Unternehmer aus Leipzig.

Zuletzt hatte Müller anlässlich einer Adoption durch Prinz Frédéric von Anhalt bestritten, dass sie überhaupt mit Blümer verheiratet war. Der "Bild-Zeitung" soll ein von einem Notar bescheinigtes Dokument vorliegen, auf dem Müller angibt, dass sie nie mit Blümer verheiratet war. Ob die im November 2014 in Las Vegas vollzogene Trauung rechtskräftig ist, wird derzeit noch geklärt. Auf dem Sender RTL2 wurden damals in der Soap „Melanie Müller – Dschungelkönigin in Liebe“ Ausschnitte der angeblichen Hochzeit gezeigt.

Melanie Müller hat mit Mike Blümer zwei Kinder. Auf Mallorca arbeitete Müller zuletzt als Schlagersängerin, zudem betrieb sie Würstchenbuden an der Playa de Palma und in Peguera. Mitte Februar hatte sie angekündigt, künftig neue Wege einschlagen zu wollen. "Melanie möchte sich die nächsten Wochen, auf unbestimmte Zeit, zur Ruhe setzen, wegen dem ganzen Ansturm. Sie hatte so viel Stress mit der Beziehungsgeschichte und braucht Zeit für sich", so ihr Manager damals. Fest stand bisher nur, dass Müller ihre Teilnahme an Trash-Formaten künftig stark reduzieren werde. Auch am Ballermann werde man sie in Zukunft seltener auftreten sehen. Mallorca werde sie trotzdem niemals den Rücken kehren.