Was ist mit der Superyacht "Zen" des chinesischen Milliardärs Jack Ma los? Das Schiff, das erst im Jahr 2021 ausgeliefert wurde, liegt derzeit in der Werft von Astilleros de Mallorca an der Mole des Club Náutico in Palma de Mallorca. Was genau dort mit der "Zen" passiert, ist unklar. Eine Anfrage der MZ an die Werft blieb bis Dienstagvormittag (15.3.) noch unbeantwortet. Das Schiff von Jack Ma war Anfang März noch vor der Küste der Insel unterwegs und wurde unter anderem vor Molinar und dem Marivent-Palast gesichtet.