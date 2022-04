Royaler Besuch zur Semana Santa auf Mallorca: Spaniens Altkönigin Sofía ist am Freitag (8.4.) zusammen mit ihrer Schwester Irene von Griechenland angekommen, um Ostern auf der Insel zu verbringen. Die beiden befinden sich nun im Marivent-Palast, wo sie für die Dauer ihres Aufenthalts verweilen werden.

Vor einigen Tagen wurde bestätigt, dass König Felipe VI. und Königin Letizia dieses Jahr nicht vorhaben, Mallorca zu Ostern zu besuchen. Das übliche Bild der königlichen Familie in der Kathedrale von Palma wird es daher nicht geben.

Die Altkönigin besucht das Konzert in der Kathedrale

Altkönigin Sofía wird hingegen ihren Besuch dazu nutzen, um am traditionsreichen Benefizkonzert in der Kathedrale teilzunehmen, das am 11. April um 20.30 Uhr zugunsten des Projecte Home Baleares stattfinden wird. An der Aufführung unter Leitung von Joan Company sind die Balearen-Sinfoniker, der Universitätschor sowie die Sopranistin Martsa Bauzà und der Bariton Isaac Galán beteiligt. Gespielt werden Werke von Gabriel Fauré, Baltasar Samper und Richard Blackford.

König Felipe und Königin Letizia nahmen zuletzt mit ihren Töchtern Leonor und Sofía bei der Ostermesse im April 2019 teil, also vor der Pandemie. Der Ostergottesdienst im Jahr 2020 wurde wegen des Coronavirus nicht gefeiert, und die Messe im letzten Jahr konnte aufgrund der gesundheitlichen Situation nicht unter normalen Bedingungen abgehalten werden. /bro