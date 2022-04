Moderatorin und Schauspielerin Verona Pooth hat am Mittwoch (13.4.) ein Foto in ihrem Instagram-Profil veröffentlicht, das sie beim Baden und Wasserspritzen auf Mallorca zeigt. "Sunny time" hat die Ex von Dieter Bohlen dazu geschrieben, dabei hat es auf der Insel gerade am Mittwoch (13.4.) den ganzen Tag über geregnet. Das Foto dürfte also mindestens schon ein paar Tage alt sein.

Nach MZ-Informationen verbrachte die Werbe-Ikone in den vergangenen Tagen tatsächlich einige Tage auf der Insel, um zusammen mit ihrem Sohn ihre beste Freundin zu besuchen. Das Model wurde unter anderem beim Essen im Campino in Camp de Mar sowie im Nobelhafen Portals gesehen. Pooth ist regelmäßig mit ihrer Familie auf der Insel oder bei Freundin Shima Lehmann zu Besuch. Wassertemperatur und Wettervorhersage Auf Mallorca zu baden, ist derzeit eher etwas für Abgehärtete. In Camp de Mar etwa beträgt die Wassertemperatur am Donnerstag (14.4.) 14 Grad. Am Samstag (16.4.) soll es laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes ein Grad mehr sein. Dieselben Werte werden dieser Tage auch für die Playa de Palma gemeldet. Obwohl das Wasser noch recht frisch ist, konnte man in den vergangenen Tagen auf der Insel schon einige Mutige beobachten, die sich ins Meer gewagt haben. Wie das Wetter auf der Insel zu Ostern wird, lesen Sie hier.