Ostern auf Mallorca ohne die spanische Königsfamilie? Was in den Jahren vor der Pandemie undenkbar schien, war seit 2020 plötzlich normal. Und es schien so, dass auch 2022 lediglich die Altkönigin Sofía ihrer Tradition treu bleiben würde und die Karwoche sowie die Ostertage auf der Insel verbringen würde. Doch wie an ungewöhnlicher Stelle, der Website des kantabrischen Segelverbandes, nachzulesen ist, war auch König Felipe VI. Anfang der Karwoche auf Mallorca zu Gast.

Der Segelverband aus der autonomen Region im Norden von Spanien veröffentlichte am Mittwoch (13.4.) einen kurzen Bericht über den Besuch des Königs bei den sieben kantabrischen Bootsbesatzungen, die zum spanischen Pokal in der Klasse 420 nach Mallorca gereist waren. Auf einem Foto ist Felipe VI. inmitten junger Leute im Club Nàutic s'Arenal zu sehen. Der König habe sich mit den Nachwuchsseglern über die Chancen bei der Regatta ausgetauscht.

Zu Gast in einer Aufnahmeeinrichtung für ukrainische Geflüchtete

Wie die Zeitung "Ultima Hora" schreibt, nutzte König Felipe VI. seinen Abstecher in Palma auch für einen Besuch bei seiner Mutter, der Altkönigin Sofía, die als einziges Mitglied der königlichen Familie in Begleitung ihrer Schwester Irene von Griechenland mehrere Tage auf Mallorca weilte. Sofía wurde bei mehreren Anlässen in Palma gesehen, unter anderem bei der großen Gründonnerstagsprozession. Dass sie beim Ostergottesdienst in der Kathedrale von Palma fehlte, war vielen Medien eine Schlagzeile wert.

König Felipe VI. war am Karsamstag gemeinsam mit seiner Frau Letizia sowie Prinzessin Leonor und Infantin Sofía zu Besuch in einer Aufnahmeeinrichtung für ukrainische Geflüchtete in Pozuelo de Alarcón in der Region Madrid.

Tradition Ostermesse ist passé

War der gemeinsame Besuch der Königsfamilie auf Mallorca zu Ostern bis vor wenigen Jahren noch ein fester Bestandteil der Jahresplanung im Königshaus, sorgten familiäre Verwerfungen im Königshaus sowie die Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren immer mehr dafür, dass es so gut wie keine gemeinsamen Auftritte zu Ostern mehr gab.

Vor allem der Besuch der Ostermesse in der Kathedrale von Palma wurde seit dem Jahr 1995 zu einer festen Tradition. 2022 kam - nach 2020, als aufgrund der Pandemie keine Gläubigen in der Kathedrale gestattet waren und 2021, als es starke Beschränkungen beim Besuch des Gottesdienstes gab - zum dritten Mal in Folge niemand von der Königsfamilie zur Ostermesse. /jk