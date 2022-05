Es ist zwar noch etwas hin, trotzdem dürfen sich Fans des Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland" sowie der Partysänger am Ballermann schon freuen: Im Juli, genauer gesagt am 3.7. und 10.7., zeigt der Sender Vox zwei Folgen von "Das perfekte Promi Dinner" mit Mallorca-Besetzung. In der Folge vom 3.7., die um 20.15 Uhr läuft, sind verschiedene Auswanderer-Paare des Formats "Goodbye Deutschland" zu sehen: Lisha & Lou (auch "Das Sommerhaus der Stars"), Tamara & Marco Gülpen ("Goodbye Deutschland"), das Mutter-Tochter-Gespann Danni Büchner & Joelina Karabas ("Goodbye Deutschland") sowie das Gastronomen-Paar Mark & Licia Wycislik ("Goodbye Deutschland") zeigen, was sie mit dem Kochlöffel drauf haben.

In der Folge eine Woche später, am 10.7., die ebenfalls um 20.15 Uhr läuft, bekochen sich verschiedene rund um den Ballermann bekannte Sänger: Ina Colada, Partyschlagersänger Almklausi, Lorenz Büffel (u.a. Sommerhit "Johnny Däpp") und Isi Glück (das Gesicht des Megaparks auf Mallorca). Die Folge mit dem Titel "Partymeile Mallorca" ist laut der Programm-Beschreibung des Senders die vorerst letzte "Promi Dinner"-Folge. Das könnte Sie interessieren: Auswanderer Dieser "Goodbye Deutschland"-Auswanderer will es mit Mile's und Familie in Cala Millor noch einmal wissen Boulevard TV-Tipp: Perfektes Dinner a la Mallorca Boulevard Reiner Calmund: "Meine Frau möchte gerne einen Mini-Calli" "Das perfekte Promi Dinner" ist ein Ableger des Formats "Das perfekte Dinner", das mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde und seit 2006 eine tägliche Konstante im Vox-Programm ist. Die Promi-Variante hatte einige Zeit lang pausiert. Das Konzept ähnelt dem Original stark: "Vier Prominente stehen am heimischen Herd und kochen ein 3-Gänge-Menü für die Mitstreiter. Welches Menü kommt am besten an? Bei wem fühlen sich die Gäste am wohlsten? In vier privaten Dinnerpartys erhalten die Zuschauer ganz persönliche Einblicke in das Leben der bekannten Gastgeber", heißt es in der Programmbeschreibung des Senders. Der oder die Prominente mit den meisten Punkten erhält 10.000 Euro, die für einen guten Zweck seiner Wahl gespendet werden dürfen. Produziert wird die Koch-Doku von ITV Studios Germany.