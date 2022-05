Der britische Schauspieler Joseph Fiennes und die Fotografin María Dolores Diéguez bauen sich ein spektakuläres Haus im Nobelviertel Son Vida in Palma de Mallorca. Der Bau, der vor eineinhalb Jahren begonnen hat, ist bereits weit fortgeschritten und könnte schon im Sommer fertig sein.

Das künftige Haus des Ehepaares ist an einem etwas abgelegenem Hügel von Son Vida gelegen. Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, dass das angesehene mallorquinische Architekturbüro Ohlab das Haus enworfen hat. Die Baumaterialien sind größtenteils von der Insel und die Villa soll sich möglichst in die Landschaft einfügen.

Joseph Fiennes lebt schon seit zwölf Jahren auf Mallorca

Der Schauspieler, der "Shakespeare in Love" und "The Handmaid's Tale" bekannt ist, lebt schon seit zwölf Jahren mit seiner Frau und ihren gemeinsamen Töchtern auf Mallorca, die jüngere der beiden wurde auf der Insel geboren. Das Ehepaar besitzt eine Finca im Tramuntana-Gebirge, wo es vor neugierigen Blicken geschützt ist. Die Familie gilt als sehr diskret. Abgesehen davon besitzt sie auch in einer Wohnung in Palmas Stadtviertel La Bonanova, wobei sie wegen Fiennes' Arbeit auch viel reist.

María Doloers Diéguez, eine Schwedin spanischer Herkunft, stellt derzeit unter ihrem Künstlernamen Lola Álvarez in Palma in Can Balaguer und dem Gebäude der Hafenbehörde ihre Foto-Schau "Els pescadors de Palma" aus. Zu der Eröffnung der Ausstellung kam natürlich auch ihr Mann. /mwp