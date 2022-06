Mallorca ist um eine Residentin ärmer geworden, doch sie hat gute Gründe dafür. Die ehemalige VIVA-Moderatorin Gülcan Kamps kehrt nach vielen Jahren ins Fernsehen zurück. 2019 startete Gülcan auf Mallorca als Immobilienmaklerin durch, verkaufte Grundstücke, Wohnungen, Häuser und lernte die Insel kennen und lieben. Mittlerweile ist ihr Lebensmittelpunkt wieder Deutschland, "aber ich habe Mallorca immer im Herzen", so Gülcan auf MZ-Anfrage.

In Potsdam drehte sie Mitte Mai über mehrere Tage eine neue Dating-Show. Um welches Format es sich dabei handelt, dürfe sie zwar noch nicht verraten, aber sie sagt: "Es hat mir großen Spaß gemacht und mir zu 100 Prozent gezeigt, wie sehr ich das Moderieren vermisst habe und liebe." Und weiter: "Der Zuschauer sehen wird, dass ich sowohl Moderatorin, Entertainerin und Amor in einer Person sein kann." Gülcan steht auf Dating-Shows, wenn nicht die Show, sondern die echte Liebe im Vordergrund stünde.

Ein zweites "Baby" steht in den Startlöchern

Im Dezember 2021 wurde die 39-Jährige zum ersten Mal Mutter. Während den Dreharbeiten war das Baby stets an ihrer Seite. Gut ein halbes Jahr nach der Schwangerschaft hat Gülcan 15 Kilo abgenommen, ohne Sport und Ernährungsumstellung, wie sie jüngst auf Instagram verriet. Die Schwangerschaft scheint ihr die nötige Power für die anstehenden Aufgaben verliehen zu haben.

Und ein zweites "Baby" steht laut eigener Aussage bereits in den Startlöchern, nämlich ihr Buch "Never give up", welches im Spätsommer in den Läden erscheint. Sie bezeichnet es als "Dankeschön an alle Menschen, die mich seit Jahren gerne in der Öffentlichkeit sehen und supporten." Laut eigener Aussage gibt es die spannendsten beruflichen wie privaten Geschichten, "von denen noch keiner vorher gelesen hat." Die eine oder andere Anekdote über ihr Leben auf Mallorca dürfte es mit Sicherheit auch in das Buch geschafft haben.