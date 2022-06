Am 22. Juni startet die neue Staffel von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca". Bereits zum fünften Mal nimmt Deutschlands kultigste Blondine ihre Fans mit in ihr Leben auf den Balearen. Diesmal wird jedoch weniger Inselliebe, sondern Heimweh thematisiert. Denn Daniela spielt mit dem Gedanken, nach Deutschland zurückzukehren.

Keine Lust mehr auf Reisestrapazen

Seit mittlerweile fünf Jahren lebt die Familie auf der Insel. Auch ihre Mutter Iris Klein ist mit dem neuen Mann auf Mallorca beheimatet. Ihre Arbeit zieht sie aber immer wieder nach Deutschland. Häufig muss sich die Katze dann die Nächte in Hotels um die Ohren schlagen. Der Gedanke, auch in Deutschland wieder einen Wohnsitz zu haben und des Abends immer in dasselbe Bett zu fallen, treibt sie um.

Lucas Cordalis ist hingegen so gar nicht überzeugt von diesem Vorstoß. Der 54-Jährige gehört in dieser Saison fast schon zum Inventar des Megaparks auf Mallorca und tritt aktuell fast jede Woche an der Playa de Palma auf. Ein emotionaler Urlaub zu den griechischen Wurzeln steht für den Schlagersänger im Rahmen der Staffel an. Mit seiner griechischen Tante, die Lucas seit Jahren nicht mehr gesehen hat, schwelgt er in liebevollen Erinnerungen an seinen Vater Costa, der 2019 in Santa Ponça starb.

Daniela spricht über ihren Vater

Im Podcast "Katze & Cordalis" sprachen Daniela und Lucas jüngst über ihre Familie und die Kindheit. Lucas zeigte sich dabei beeindruckt von der innigen Beziehung, die Daniela und Costa Cordalis pflegten: "Die beiden haben sich wirklich geliebt. Das war eine Herzenssache!", sagte er. Daniela hingegen verbindet zumindest mit ihrem leiblichen Vater keine guten Erinnerungen. Als sie erst drei Jahre alt war, verließ der Vater die Familie, bis heute gibt es keinen Kontakt und das soll nach Wunsch der Katze auch so bleiben.

Auf Mallorca haben sich Lucas und Daniela mittlerweile eine starke Familie aufgebaut. Ob die Insel der Lebensmittelpunkt bleibt, können Fans ab dem 22. Juni bei RTL2 erfahren. Ab 20:15 Uhr gibt es dann jeweils in Doppelfolge "Familienglück auf Mallorca". /dj