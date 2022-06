Zur Prime Time wagen am Freitag (3.6) bei RTL 20 Stars den Sprung ins kalte Nass. Erstmals veranstaltet der Kölner Sender das ursprünglich von Stefan Raab ins Leben gerufene Promi-Turmspringen. "Ehrgeizig bis unter die Achseln" seien laut Sender die Starterinnen und Starter der Premieren-Veranstaltung, die live aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin übertragen wird. Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann führen durch einen Abend, an dem auch einige Mallorca-Promis zu sehen sind.

So tritt im Einzelspringen Rosenkavalier Paul Janke unter anderem gegen Ex-Handballer Pascal Hens und Dchungelkönig Filip Pavolic an. An der Seite von Dominik Stuckmann ist Janke auch im Synchronspringen zu sehen. Hier geht es unter anderem gegen die Ballermann-Sänger Marc Terenzi & Jay Khan sowie YouTuber "Knossi", der seit dieser Saison des Öfteren im Megapark auftritt. Mit Leichtathlet Mathias Mester wird er sich ziemlich strecken müssen. Ab 20:15 Uhr geht der Badespaß los. /dj