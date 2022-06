Eilig läuft er von links nach rechts: „Wollen wir schon mal mich interviewen?“, fragt Luxusmakler Marcel Remus in die Runde der Journalisten. Etliche Gesichter aus dem deutschen Fernsehen sowie geschätzt rund 400 zahlende Gäste versammeln sich an diesem Abend bei der „Remus Neon Night“.

Für gute Partys ist er bekannt, der Remus. Aber gut zweieinhalb Jahre gab es nicht so viele davon. Ein bisschen Aufregung merkt man dem sonst so coolen Gastgeber an. „Sir Elton John wäre wirklich klasse gewesen für heute Abend“, sagt Remus auf die Frage, wen er sich denn als musikalischen Akt für seine Party, die das Motto „80er/90er Jahre“ trägt, gewünscht hätte.

Frauke Ludowig glänzt zusammen mit ihrer Tochter

Dennoch zeigt er sich zufrieden mit der Ausbeute an Stars und Sternchen, die sich im Laufe des Abends auf den Weg zum Gelände der Showbühne Son Amar vor den Toren von Palma de Mallorca machen. Den ersten stylischen Höhepunkt setzt Frauke Ludowig gemeinsam mit ihrer Tochter Nele. Beide tragen, wie viele Gäste an diesem Abend, knallige Farben. Im Hause Ludowig gibt es einiges zu feiern, denn Nele hat gerade ihr Abitur absolviert und möchte in die Fußstapfen der Mutter treten. Sie startet nämlich im Herbst mit einem Journalismusstudium in Köln. Auf dem roten Teppich bewegt sie sich schon eindrucksvoll sicher.

Bereits einen kleinen Schritt weiter ist Model Anna Ermakova: Sie steckt schon mitten im Uni-Prüfungsstress, wie sie erzählt. Im vergangenen Jahr begann sie ein Studium der Kunstgeschichte. In den Semesterferien entspannt Ermakova nun wieder in Monaco und auf Mallorca. Die Insel könne sich in Sachen Popkultur mit dem Fürstentum nämlich durchaus messen. „Three questions only“, erinnert ihr Bodyguard allerdings schon sehr bald jeden anwesenden Medienvertreter. Über ihren Vater will die Tochter von Boris Becker an diesem Abend übrigens nicht sprechen.

Elle Macpherson zu Gast bei Marcel Remus

Sehr besonders auch der Auftritt von Sonya Kraus nach überstandener Krebs-Erkrankung. Die kultige Blondine lässt sich die schwere Zeit so gar nicht anmerken, strahlt übers ganze Gesicht ob des tollen Abends. Dennoch hält sie einen gewissen Abstand zu den Journalisten. Dass man sich nun wieder so sehr auf die Pelle rückt nach Corona, das löse bei ihr noch ein wenig Unbehagen aus. „Am liebsten würde ich aber alle drücken“, versichert sie.

Und dann ist da noch Elle Macpherson, das australische Supermodel. Auch sie findet den Weg zur Marcel Remus, dem man anmerkt, wie stolz er darauf ist, diesen Star empfangen zu dürfen. Bereits seit über 40 Jahren modelt Macpherson, sie hat sich zudem als Unternehmerin einen Ruf gemacht. Von Marcel Remus gibt es bei dessen offizieller Begrüßungsrede nochmal ein paar warme Worte obendrauf. Musikalisch sorgt an diesem Abend Loona für das echte 90er-Feeling.