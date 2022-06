In den letzten Tagen hat die Schauspielerin Amber Heard weltweit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem sie den Verleumdungsprozess gegen ihren Ex-Mann, den Schauspieler Johnny Depp, verloren hatte, der im ständigen Rampenlicht der Weltmedien stattfand.

Wochen vor Beginn des Prozesses teilte die Schauspielerin mehrere Fotos in ihren sozialen Netzwerken, die darauf schließen lassen, dass sie auf Mallorca gewesen war. Sie spielte jedoch ein Täuschungsmanöver, so dass ihr Besuch praktisch unbemerkt blieb.

Zwei Fotos aus Palma de Mallorca

Im vergangenen Januar veröffentlichte Heard zwei Fotos, die sie in den Straßen von Palma de Mallorca zeigen. Am offensichtlichsten wird das im Bild, das sie am 14. Januar teilte: Im Begleittext schrieb die Schauspielerin zwar: "Hola Madrid!", es handelt sich aber um eine Aufnahme aus Gasse Pas d'en Quint, an der Ecke zur Costa d'en Brossa.

Auch wenn man die Straße vielleicht nicht erkennt, gibt es ein Detail auf dem Foto, das den Aufenthaltsort entlarvt: In der linken unteren Ecke befindet sich ein Kanaldeckel mit der Aufschrift der Stadtwerke Emaya sowie dem Schriftzug "Palma".

Das zweite Bild, das Heard zehn Tage später, am 24. Januar, veröffentlichte, ist ebenfalls in Palma aufgenommen worden, und zwar im historischen Zentrum der Stadt: Im Carrer del Call, einen Katzensprung von der Kathedrale entfernt. /bro