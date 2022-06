Mit den Jahren, heißt es ja, verliert sich die Leidenschaft. Bei Daniela Katzenberger scheint das allerdings ganz anders zu sein. Denn schon ein Foto ihres Ehemanns Lucas Cordalis reicht, und Klamotten fühlen sich direkt überflüssig an. Am Flughafen von Palma de Mallorca hat die 35-Jährige vor einer Mega-Park-Werbung, auf der Lucas Cordalis abgebildet ist, ihr T-Shirt hochgezogen. Darunter schreibt sie: "Alles Liebe zum 6. Hochzeitstag ❤️. Und immer noch scharf auf dich, wie ne griechische Peperoni".

Sechste Staffel von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" läuft an

Die Kult-Auswanderin und der Sohn des Schlagersängers Costa Cordalis sind seit 2014 ein Paar und haben gemeinsam die sechsjährige Tochter Sophia. Die Hochzeit im Jahr 2016 wurde live übertragen. Im selben Jahr zog die Familie aus dem Schwarzwald nach Mallorca. In der Dokusoap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" zeigt die Familie ihren Alltag zwischen Brust-OPs und Einschulung. Die sechste Staffel läuft ab 22. Juni bei RTL2.

In der neuen Staffel der Dokusoap soll es laut Ankündigung auch um die Frage gehen, ob die Familie Katzenberger-Cordalis überhaupt auf Mallorca bleibt. Denn Daniela Katzenberger hat Heimweh. In der Programmbeschreibung heißt es: "Seit mittlerweile fünf Jahren lebt die Familie auf der Insel. Auch ihre Mutter Iris Klein ist mit dem neuen Mann auf Mallorca beheimatet. Ihre Arbeit zieht sie aber immer wieder nach Deutschland. Häufig muss sich die Katze dann die Nächte in Hotels um die Ohren schlagen. Der Gedanke, auch in Deutschland wieder einen Wohnsitz zu haben und des Abends immer in dasselbe Bett zu fallen, treibt sie um."

Podcast mit Lucas Cordalis

Seit diesem Jahr hat das Ehepaar zusätzlich zu verschiedenen TV-Formaten auch einen Podcast namens "Katze und Cordalis". Darin plaudern die beiden über ihr Privatleben, ihre Wünsche und ihre Gefühle. Themen wie Schönheitsideale und Elterndasein sollen ebenso zur Sprache kommen wie Heimatgefühle und geheime Sehnsüchte. Die erste Staffel soll zwölf Folgen umfassen, die jeweils rund 40 Minuten dauern. Die Episoden werden im Wochenrhythmus veröffentlicht. /mwp