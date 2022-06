US-Schauspieler Adam Sandler ist derzeit auf Promo-Tournee für seinen neuen Film "Hustle" unterwegs, der seit wenigen Tagen auf der Streamingplattform Netflix zu sehen ist. Der Basketball-Streifen wurde teilweise auf der Insel gedreht, unter anderem in Pollença, auf dem Real Mallorca-Sportgelände Son Moix und in den Stadtteilen Nou Llevant und Es Rafal in Palma de Mallorca.

Salziges Mittelmeer

Bei einem Auftritt in der Late-Night-Sendung "The Tonight Show" erzählte Sandler dem Moderator Jimmy Kimmel eine Anekdote, die abseits der Dreharbeiten auf Mallorca stattfand. An einem der Tage sei er zum Meer gefahren. "Das Mittelmeer ist sehr salzig, wissen Sie. Man muss sich nicht mal richtig anstrengen, wenn man ins Wasser geht. Man treibt einfach auf dem Wasser."

Er sei also vor sich hingetrieben, als er einen Strand entdeckte und hinschwamm. "Da habe ich gesehen, dass da alle nackt waren. Und alle schienen darüber sehr glücklich zu sein. Niemanden hat es gestört. Es gab ältere Leute, die nackt waren und jüngere. Manche waren hübsch, manche weniger hübsch. Aber alle waren sehr selbstbewusst."

Jemand wird ein Foto machen

Sandler stand nun also vor der Frage, wie er sich verhalten sollte. "Ich dachte: Ach, lass es mich auch mal probieren. Ich will mich auch wohlfühlen und selbstbewusst sein." Also habe er sich im Wasser stehend die Badehose ausgezogen. "Aber dann dachte ich: Jetzt wird jemand ein Foto machen und mein Leben zerstören. Ich bleibe lieber im Wasser."

Das Problem sei, dass im so salzigen Meer seine Geschlechtsteile trotzdem an die Wasseroberfläche getrieben wurden. Mehrmals habe er versucht, sie unter Wasser zu drücken, aber es ging nicht. "Da kam eine spanische Möwe und ich glaube, das Wort, was sie benutzte, war Wurm. Doch eine andere Möwe wies sie darauf hin, dass es kein Wurm sei. Eine dritte dachte sich dann: Lecker, Pommes von McDonalds." Ihm sei nichts anderes übrig geblieben, als den Vögeln sein Geschlechtsteil zu überlassen, erklärte Sandler. An dieser Stelle endet die Schilderung des Schauspielers.

Darum geht es in "Hustle"

In „Hustle“ verkörpert Sandler den fiktiven NBA-Talentsucher Stanley Beren, der eine Krise durchlebt und gefeuert wird. Der Scout nimmt sich eine Auszeit und fliegt nach Mallorca. Dort trifft er zufällig auf das Nachwuchstalent Bo Cruz, das vom NBA-Profi Juancho Hernangómez (Minnesota Timberwolves) verkörpert wird. Beide wollen sich nun gemeinsam in der NBA etablieren. /pss