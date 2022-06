Ja, er lebt noch. Der einstige Partykönig Michael Ammer (61) hat wieder einmal ein Fest auf Mallorca veranstaltet. Seiner Einladung folgten am Samstag rund 300 Gäste in den Anima Beach Club am Stadtstrand von Palma. Darunter Danni Büchner, die sich noch in letzter Minute auf die Gästeleiste schreiben ließ, Radiomoderator Peer Kusmagk, Sportmoderator Jörg Dahlmann und Ex-Dschungelcamperin Anastasiya Avilova.

Doch so recht zum Feiern war der gebürtigen Ukrainerin nicht zumute: „In meiner Heimat, dem Donbass, sterben täglich Menschen, da ist es schon merkwürdig, hier mit einem Prosecco zu sitzen. Immerhin habe ich meine Eltern in Sicherheit bringen können.“ Als DJ wurde Noah Becker engagiert, der allerdings vertraglich von niemandem angesprochen werden durfte. Er habe keine Lust, Fragen zu seinem Vater zu beantworten, hieß es vom Veranstalter zur Begründung. Als Discjockey leistete er jedoch ganze Arbeit, zumindest bis die Musik aus Lärmschutzgründen gegen Mitternacht von der Polizei abgeschaltet wurde. Danach zogen die Gäste weiter in den Social Club oder in den Bierkönig.