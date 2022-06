RTL2 wiederholt aktuell die fünfte Staffel der Dokusoap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca". Darin geht es unter anderem darum, dass Daniela Katzenbergers Tochter Sophia für einen Werbedreh erstmals auch vor die Kamera kommt.

Folge 5 ("Der Spagat zwischen Job und Familie!") läuft am Mittwoch, den 15. Juni, um 22.25 Uhr auf RTL2. In der Programmbeschreibung heißt es: "Daniela und Lucas sind für einen großen Werbedreh nach Deutschland geflogen. Mit dabei: Töchterchen Sophia. Sie wird heute zum ersten Mal mit vor der Kamera stehen - ein großes Ereignis für die 5-Jährige. Früh morgens geht es los: schminken, frisieren, stylen. Wie schafft Daniela den Spagat zwischen Muttersein und ihrer Karriere? Kann sie beidem gerecht werden oder leidet eine dieser beiden Säulen in ihrem Leben?

Sie gibt alles und posiert mit ihrer Familie vor den Kameras. Alle haben sichtlich Spaß und genießen das Blitzlichtgewitter. Zurück auf Mallorca möchte Daniela die freie Zeit Sophia widmen. Denn kleine Mama-Tochter-Auszeiten sind der 34-Jährigen sehr wichtig. Dafür überlegt sich Daniela immer etwas Besonderes. Etwas, was Mädchen Spaß macht und wobei sie die Bindung zu ihrer Tochter stärken kann. Heute bekommen Daniela und Sophia die Haare geflochten, die Nägel lackiert und ein Prinzessinnen-Make-up verpasst. Wie die Mutter so die Tochter.

Daniela Katzenberger lernt Motorradfahren

Genauso wichtig wie die Familienzeit ist jedoch, dass jeder in der Katzenberger-Cordalis-Familie kleine Inseln für sich schafft. Zum Ausgleich für die viele Arbeit und den Verpflichtungen als Mutter braucht Daniela Zeit für sich. Zeit für ein neues Hobby: Motorradfahren! Schon lange schwirrt der Gedanke einen Motorradführerschein zu machen durch den Kopf. Schließlich ist Daniela die Einzige in der Familie, die nicht Motorrad fahren kann. Sowohl Mama Iris, Schwester Jenny als auch Ehemann Lucas besitzen die Fahrerlaubnis.

Um zu schauen, ob das wirklich was für sie ist, hat sich Daniela eine Probestunde gebucht. Doch was ist die Kupplung? Und wo ist die Bremse? Während Daniela sich mit dem Motorradfahren vertraut macht, geht Lucas seinem liebsten Hobby hinterher: der Musik. Und zwar in seinem neuen Studio. In monatelanger Feinarbeit hat er das Studio seines Vaters Costa Cordalis umgebaut und neugestaltet. Mit Mama Ingrid und Töchterchen Sophia wird dieses heute eingeweiht und zum ersten Mal benutzt."

Daniela Katzenberger hat Heimweh

Folge 5 ("Adios Wasserstoffblond!") läuft am Mittwoch, den 15. Juni, um 23.20 Uhr auf RTL2. In der Programmbeschreibung heißt es: "Familie Katzenberger-Cordalis ist wieder in Deutschland, Daniela hat hier wichtige Termine und die Familie begleitet sie dabei. Für diese Zeit haben sie sich ein Ferienhaus gemietet. Das ist gemütlicher als ein Hotel. Doch diese Heimeligkeit führt auch zu Diskussionen.

Daniela würde so gerne wieder in ihr Heimatland ziehen. Doch Lucas möchte auf Mallorca bleiben. Immer wieder gibt es in der Familie Diskussionen um das gemeinsame Zuhause. Mallorca oder Deutschland? Ständig Sonne oder doch lieber vier Jahreszeiten? Tapas oder Leberwurst? Steht vielleicht ein großer Umzug bei Daniela, Lucas und Sophia an?

Neue Haarfarbe, neues Glück?

Neben der Arbeit ist Daniela und Lucas sehr wichtig, Zeit und Raum für die Familie zu schaffen. Dabei steht Töchterchen Sophia im Mittelpunkt. Für die Kleine haben die beiden einen Museumsbesuch organisiert, indem sie das Museum in der Coronazeit einfach für sich alleine gemietet haben. Das Museum ist etwas ganz Besonderes. Hier gibt es weder verstaubte Kunstwerke noch irgendwelche Gemälde. Dafür viele quietschbunte Räume, in denen Fotos gemacht werden können: Bällebäder, ein American Diner, ein Cabriolet oder ein Flugzeug.

Alles in Pink und mit viel Glitzer. Genau das Richtige für die kleine Prinzessin Sophia. Denn die 5-Jährige kommt in Bezug auf die Lieblingsfarbe ganz nach der Mama. Ausgelassen tobt die kleine Familie durch die verschiedenen Räume und knipst den Handyakku leer. Doch so richtig glücklich ist Daniela nicht mit den Fotos. Schon lange nerven sie ihre Haare. Sie findet: Das Solarium-Sabine-Blond ist out und etwas Neues muss her. Aber was?"