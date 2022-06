Gündogan, De Bruyne, Guardiola: Alles bereit für die Manchester City-Hochzeit auf Mallorca

Jetzt rücken die Stars aus Großbritannien an, genauer gesagt von Premier League-Sieger Manchester City: Der niederländische Verteidiger Nathan Aké heiratet am Samstag (18.6.) seine Jugendliebe, die Modedesignerin Kaylee Ramman. Und die Gästeliste besteht aus bekannten Namen: Allen voran Akés Trainer Pep Guardiola, der schon seit einigen Tagen auf der Insel ist und im Pula Golf an einem Turnier von ehemaligen Fußballprofis teilnahm. Begleitet wird er von seiner Tochter Maria, die mit dem Hochzeitspaar befreundet ist. Zudem kommen Mannschaftskollegen wie der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan, sowie die Engländer Raheem Sterling und Jack Grealish - alle drei mit ihren jeweiligen Partnerinnen. Auch der belgische Nationalspieler Kevin De Bruyne hat sich mit seiner Gattin Michelle Lacroix angekündigt.

Exklusiver Ort zwischen dem Meer und den Bergen Wo genau die Hochzeit stattfindet, ist nicht bekannt. Wenig überraschen dürfte, dass es sich um einen der "exklusivsten Veranstaltungsorte der Insel" handelt. Es soll sich um einen Ort zwischen den Bergen und dem Meer handeln. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" in Erfahrung bringen konnte, soll die Wedding-Planerin von der Insel sein. Bei der Feier, die bis in die Morgenstunden des Sonntags gehen soll, werden Spezialitäten der Insel serviert. Aké hatte im August 2020 um die Hand seiner Angebeteten angehalten. Er ging auf einer Yacht vor ihr auf die Knie. Sie wiederum verbreitete die frohe Kunde über Social Media. Die Pandemie machte aber eine ordentliche Hochzeit zu einem früheren Zeitpunkt nicht möglich. Treff der internationalen Fußballstars Mallorca entwickelt sich immer mehr zum Hotspot für internationale Fußballstars. Erst am Donnerstag (16.6.) war bekannt geworden, dass Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo mit ihren Familien auf der Insel weilen. Doch auch für Hochzeiten suchen sich die Starkicker immer häufiger die Insel aus. 2019 hatte sich Real Madrid-Star Gareth Bale für die Heirat auf Mallorca entschieden. Und auch bei den deutschen Fußballern ist Mallorca für den Bund des Lebens beliebt: 2018 heiratete hier WM-2014-Held Mario Götze. Erst vor wenigen Tagen hat auch der ehemalige Nationalspieler Julian Weigel seiner Sarah das Ja-Wort gegeben.