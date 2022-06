Die sechste Staffel der Dokusoap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" auf RTL2 ist aktuell in vollem Gange. Am Mittwoch, den 29. Juni, gibt es ab 20.15 Uhr zwei neue Folgen zu sehen. Darin stellt sich die Kult-Auswanderin mit ihrer Familie neuen Herausforderungen - und es wird gefühlvoll.

In der Programmbeschreibung der dritten Folge ("Eine Reise zu den griechischen Familienwurzeln") heißt es: "Griechenland ist nicht nur das Land, in dem die Götter zu Hause sind, sondern auch die Heimat von Lucas Cordalis. Hier sind seine Wurzeln. Seit vielen Jahren war der 54-Jährige nicht mehr in dem Heimatdorf seines Vaters, der verstorbenen Schlager-Legende Costa Cordalis. Seit 2008 hat er seine dort lebende Verwandtschaft nicht mehr gesehen. Mit der Reise konnte Lucas seiner lieben Daniela zum Geburtstag einen sehnlichen Wunsch erfüllen.

Schock im Familienurlaub: Es gibt keinen Fernseher im Schlafzimmer

Nachdem er ihr bereits in Athen die griechische Kultur nähergebracht hat, geht es nun hinaus aufs Land, dahin, wo Papa Costa geboren wurde und groß geworden ist. Hier leben noch Lucas‘ Tante Faliza und seine Cousine Panayota. Daniela und Sophia kennen die beiden nur von Telefonaten. Das soll sich jetzt endlich ändern. Lucas hat für sich, seine Frau und Tochter sowie für deren Mutter Iris und ihren Mann Peter ein Ferienhaus in einer malerischen Bucht gemietet. Das gilt es erst mal zu erforschen und wie bei jedem Familienurlaub muss geklärt werden, wer in welchem Zimmer schläft.

Für Daniela gibt schon mal den ersten Schock: Keines der Schlafzimmer hat einen Fernseher. Wie soll sie da bloß in ihren Beauty-Schlaf finden? Doch darüber kann sie sich später Gedanken machen. Jetzt geht es erst einmal zu Tante Faliza. Die Geschenke sind eingepackt und Lucas wird mit jedem Meter, dem er dem Haus seiner verstorbenen Großeltern näherkommt, nervöser. Dann kann er endlich nach über 14 Jahren seine geliebte Tante wieder in die Arme schließen. Es ist ein Moment großer Emotionen, vieler Tränen und schöner Erinnerungen. Doch wie reagiert Daniela auf die Tante? Und auf welche Überraschungen und besonderen Orte muss sie sich noch gefasst machen?"

Projekt Zweitwohnung in Deutschland

Die vierte Folge der sechsten Staffel läuft direkt im Anschluss, um 21.15 Uhr. Die Programmvorschau zur Episode "Träume werden wahr: Meerjungfrauen und Tattoos" lautet: "Frisch aus dem Urlaub zurück, wollen Daniela und Lucas das Projekt Zweitwohnung in Deutschland angehen. Daniela hat direkt eine neue Wohnung samt neuer Maklerin gefunden. Zu dritt begibt sich die Familie auf Wohnungsbesichtigung.

Damit Tochter Sophia während all dem Stress nicht zu kurz kommt, bekommt sie einen ihrer größten Wünsche erfüllt: Sie darf eine Schwimmstunde bei Mermaid Kat nehmen. Am Anfang der privaten Meerjungfrauenstunde ist Sophia sehr scheu, sie trifft ihr großes Idol. Auch Daniela und Lucas machen mit. Wie gefällt Sophia die Überraschung? Und auch Mama Daniela erfüllt sich einen langjährigen Wunsch: sie lässt sich tätowieren!"