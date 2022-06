Gibt es etwas Schöneres als verliebt zu sein auf Mallorca? Nicht umsonst reisen neben unzähligen Paaren und Pärchen (und solchen, die es werden wollen) auch die Promis (und solche, die es werden wollen) in Scharen auf die Insel. Hier werden Heiratsanträge gestellt, nicht wenige schließen hier den Bund fürs Leben. Ein Überblick über die aktuellen Vermählungen und Verlobungen.

Annemarie Eilfeld

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Schlagersängerin Annemarie Eilfeld sich auf der Insel verlobt hat. Bei einem Babybauch-Fotoshooting am Strand ging ihr Partner Tim Sandt vor der hochschwangeren Sängerin auf die Knie. "Ewig dein, ewig mein, ewig uns...Love never dies", schrieb sie auf Instagram. Geheiratet werden soll übrigens auch auf Mallorca.

Caro Noeding

Einen Schritt weiter bei der Planung sind die „Köln 50667“-Darsteller Carolina „Caro“ Noeding und Daniel Peukmann wollen ebenfalls den Bund fürs Leben schließen. Und wer mag, kann live dabei sein. Denn die Ex von Ballermann-Sänger Lorenz Büffel und der gelernte Rettungssanitäter lassen ihre Vermählung am 28. Juli ab 19.05 Uhr live auf RTL2 ausstrahlen.

Jenny Delüx

Ebenfalls in den Hochzeitsvorbereitungen steckt die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny Delüx in Cala Millor. Sie hat das Glück mit Achim gefunden. Er war der Ehemann von Jennys Freundin Susanne, die vor einiger Zeit an Krebs gestorben ist. Jenny Delüx war sogar Trauzeugin bei der Hochzeit. Die Hochzeitsplanungen werden von der Vox-Auswanderersendung begleitet, sodass man auch sicherlich an dieser Vermählung vor dem Fernseher teilhaben kann.

Nico Santos

Bereits frisch unter der Haube ist Sänger Nico Santos. Der Sohn von Melitta-Mann Egon Wellenbrink heiratete bereits Anfang Juni seine Aileen im Hotel Cal Reiet in der Gemeinde Santanyí. Nur wenige Tage später erklärte er in einem Interview, jetzt fühle er sich "erwachsener".

Nico Hülkenberg

Auch Formel1-Fahrer Nico Hülkenberg hat sich die Insel für die große Feier ausgesucht. Bereits im vergangenen Jahr hatte er seiner Egle in Monaco auf dem Standesamt das Ja-Wort gegeben. Wegen Corona musste aber die Sause auf diesen Sommer verschoben werden.

Philipp Max

Bereits vor einigen Wochen hat zudem Fußballprofi Philipp Max auf Mallorca geheiratet. Der Außenverteidiger von PSV Eindhoven und drimaliger deutscher Nationalspieler vermählte sich Ende Mai mit seiner Annabell. Zuvor feierte er einen Junggesellenabschied auf Ibiza.

Julian Weigl

Der deutsche Benfica Lissabon-Profi Julian Weigl und Moderatorin Sarah Richmond gaben sich Mitte Juni das Ja-Wort. Auch die kleine Tochter Bruna Marie war dabei. Das Brautpaar hatte bereits im September 2020 in Portugal geheiratet, jetzt gab es nochmal eine große Sause auf der Insel.

Nathan Aké

Und auch die internationalen Stars suchen sich die Insel gerne für ihre Hochzeit aus. So etwa Manchester City-Verteidiger Nathan Aké, der seine Freundin, die Modedesignerin Kaylee Ramman Mitte Juni auf einem Anwesen in der Tramuntana ehelichte. Mit dabei waren viele Teamkollegen vom englischen Meister, unter anderem der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan. Trainer Pep Guardiola musste kurzfristig absagen.

Chenoa

Gut abgeschirmt von den Blicken der Paparazzi haben sich Chenoa (Laura Corradoni) und Miguel Sánchez Encinas am 17.6. bei brütender Hitze auf Mallorca das Jawort gegeben. Die Sängerin verdankt ihre Bekanntheit der ersten Ausgabe der TV-Show „Operación Triunfo“, an der sie 2001 teilgenommen hatte. Ihre Hochzeit mit dem Urologen, die im Kreise von 90 Gästen stattfinden sollte, interessierte die spanische Presse brennend. Erst am Vortag sickerte der Ort des Geschehens durch: die Finca de Comassema in Orient. Unter den Gästen waren einige von Chenoas ehemaligen Mitstreitern bei der Talentshow: Natalia, Gisela, Geno und Alejandro Parreño. Um die Privatsphäre des Brautpaares zu wahren, mussten sämtliche Gäste, auch Familienmitglieder und Freunde, ihre Handys an der Sicherheitskontrolle abgeben.

Mafalda von Bulgarien

Die Adelige und Sängerin Mafalda von Bulgarien hat Ende Mai auf einer Finca in Campos den britischen Unternehmer Marc Abousleiman geheiratet. Unter den Hochzeitsgästen waren Infantin Cristina sowie das US-Model Olivia Palermo.

Wollen auch Sie auf Mallorca heiraten?

Hier finden Sie alle wichtigen Infos: