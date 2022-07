Das hat nicht lange gehalten: Wie die "Bild" berichtet, sind der ehemalige Megapark-Stripper Marc Terenzi und die häufiger auf Mallorca anwesende Schauspielerin Jenny Elvers kein Paar mehr. „Wir haben uns vor Wochen getrennt. Aber ich will sie unterstützen, daher habe ich geschwiegen. Die vergangenen Wochen waren nicht einfach", erklärte Terenzi gegenüber der Zeitung.

Erst im März diesen Jahres war bekannt geworden, dass die beiden ein Paar sind. Nach Angaben des Boulevardblattes lernten sich die beiden im Januar bei Dreharbeiten zur Fernseh-Show des Senders Sat.1 „Club der guten Laune“ in Thailand kennen.

Schon länger gekriselt

Es soll bei dem Paar, das zwischen Berlin und Lüneburg pendelte, schon länger gekriselt haben. Ihre Geburtstage hätten die beiden in den vergangenen Wochen getrennt verbracht. Elvers habe trotzdem lange an der Beziehung festgehalten. Jetzt also das Aus.

Elvers hat mit dem Mallorca-Residenten Alex Jolig einen gemeinsamen Sohn. Die Ex-Partner nahmen Anfang des Jahres gemeinsam an der RTL-Reality-Sendung "Prominent getrennt" teil, bei der acht ehemalige Promipärchen gemeinsam antreten, Schwierigkeiten überwinden und bei Spielen Teamfähigkeiten unter Beweis stellen mussten. Jolig und Elvers scheiterten in der vierten Folge.

"Die richtige Entscheidung"

Marc Terenzi hatte nach seinem Sieg bei der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2017 das Angebot bekommen, ab dem Frühjahr zweimal pro Woche im Megapark bei der Strip-Gesangsshow "Magic Marc" aufzutreten. Für das Engagement wohnte der gebürtige US-Amerikaner zeitweise auf der Insel.

Der 44-Jährige gibt sich angesichts der Trennung gelassen: „Es war die richtige Entscheidung, das zu beenden, damit jeder mit seiner persönlichen Situation besser umgehen kann.“ Zudem sei der Kontakt nicht komplett abgebrochen. „Wir mögen uns und reden miteinander", erklärte er der "Bild". Seine Ex-Freundin Elvers wollte sich übrigens nicht zu der Sache äußern. /pss