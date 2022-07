Statt gemütlichem Essen in großer Runde gab es bei der Mallorca-Folge "Das perfekte Promi-Dinner" mit den Auswanderern von Goodbye-Deutschland Zoff. In der Sendung traten vier aus dem Auswanderer-Format bekannte Paare gegeneinander an. Dabei waren Danni Büchner mit ihrer ältesten Tochter Joelina Karabas ("Goodbye Deutschland"), die YouTuber Lisha & Lou ("Das Sommerhaus der Stars"), Tamara & Marco Gülpen ("Goodbye Deutschland"), die das Hostal Playa de Palma betreiben, sowie das Gastronomen-Paar Mark & Licia Wycislik ("Goodbye Deutschland"), die man unter anderem vom Restaurant Mile's in Cala Millor kennt.

Nachdem am Sonntagabend (3.7.) die Sendung ausgestrahlt wurde, ist nun bekannt geworden, was zu dem Eklat führte: Es kam nach den Dreharbeiten zu einem Streit zwischen Lisha, an deren Seite sich Danni Büchner stellte, und Mark Wycislik. Das berichten mehrere Medien, eine anonyme Quelle bestätigte es auch der MZ. Im ersten Moment war gemunkelt worden, dass die beiden Frauen mit Marco Gülpen aneinandergeraten waren. Denn am 27. Juni war ein Foto auf Instagram aufgetaucht, in dem Marco Gülpen, der neben den beiden Frauen steht, mit einem Krebs-Emoji bedeckt war. "Wir können echt alles tragen", schrieb Lisha darunter und verlinkte Danni Büchner. Beide Frauen tragen auf dem Foto zu ihrem Dinner-Outfit Socken. Das Foto schürte in vielen Medien die Spekulationen an, dass es zwischen den beiden Frauen und Marco Gülpen zum Streit gekommen war. Die Gülpens und Danni Büchner waren einst Geschäftspartner. Lisha schreibt auf Instagram von "abartigen Menschen" Doch die eigentliche Geschichte lief Medienberichten zufolge folgendermaßen: Mark Wycislik soll Marco Gülpen angerufen haben und über Lisha gelästert haben, da sie in seinen Augen nicht den Sieg bei dem Format verdient hatte. Bei diesem Telefonat hörte Lisha jedoch mit, da sie mit Marco Gülpen im Wagen saß und er die Freisprechanlage anhatte. Nach den Dreharbeiten schrieb Lisha dann auf ihrem Instagram-Account: „Danni und ich durften mal wieder hautnah erfahren, was es für abartige Menschen gibt!“ Später machte sie sich darüber lustig, dass einer der Teilnehmer keine hausgemachten Teigwaren serviert hatte, sondern welche "aus einer Plastiktüte". Zuschauer, die das Format gesehen hatte, gehen davon aus, dass damit Mark gemeint ist und machen sich gleichzeitig über ihre Entrüstung lustig. Schließlich sei ihr Milchreis ebenfalls aus der Packung gewesen, da müsse man nicht davon ausgehen, dass Nudeln bei anderen hausgemacht seien. Auf Anfrage der MZ wollte sich Mark Wycislik nicht zu dem Thema äußern. Am Sonntag (10.7.) gibt es eine weitere mit Promi-Dinner-Folge Mallorca-Bekanntheiten. Dann sind die Ballermann-Sänger Ina Colada, Partyschlagersänger Almklausi, Lorenz Büffel (u.a. Sommerhit "Johnny Däpp") und Isi Glück (das Gesicht des Megaparks auf Mallorca) an der Reihe. Es wird die vorerst letzte Folge des Promi-Dinners sein.