Jasmin Herren, die Wittwe des verstorbenen Schlagersängers Willi Herren, feiert ihr Mallorca-Comeback. Wie die 43-Jährige auf Instagram bekannt gab, wird sie am Mittwochabend (6.7.) erstmals nach Jahren wieder in der Diskothek Oberbayern an der Playa de Palma auftreten.

Schon im Frühjahr hatten Medien in Deutschland berichtet, dass sich die Sängerin nach der Zeit der Trauer wieder zurück ins Leben gekämpft habe und wieder Auftritte auf Mallorca plane. Die auch aus den TV-Formaten "Dschungelcamp" und "Sommerhaus der Stars" bekannte Herren klingt auch in Sprachnachrichten, die sie der MZ schickt, voll der Vorfreude über ihre Insel-Rückkehr. "Ich bin sehr aufgeregt und freue mich wahnsinnig wieder hier zu sein. Es ist wie nach Hause zu kommen, absolut geil", so die Sängerin überschwänglich. Sie komme in der Wohnung ihrer besten Freundin auf Mallorca unter und hoffe, auch auf der Bühne gut anzukommen. "Im Oberbayern hatte ich ja damals meinen allerallerersten Auftrit überhaupt, das ist bestimmt ein gutes Omen", sagt sie. Worauf genau ihre Fans sich am Mittwochabend freuen dürfen, verrät sie nicht. "Ich weiß meistens selbst nicht, was bei mir auf der Bühne passiert, ich bin ein Überraschungspaket und mache das aus dem Bauch heraus und stelle mich gerne auf das Publikum ein." Jasmin Herrens Ehemann, der Schlagerstar Willi Herren war im April 2021 tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden worden. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden bereits getrennt. Sie hatte ihn im Dezember 2019 verlassen. Die beiden trennten sich freundschaftlich und gaben damals in den sozialen Medien bekannt, dass sie "intensiv um ihre Liebe zueinander gekämpft", diesen Kampf jedoch verloren hatten.