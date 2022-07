Pamela Reif, eine der bekanntesten Fitness-Influencerin Deutschlands, hat am Samstag (9.7.) auf Mallorca ihren 26. Geburtstag gefeiert. Wie das Model am Sonntag in ihren Storys auf Instagram bekannt gab, befindet sie sich mit ihrer Mutter und ihrem Bruder auf der Insel.

Dinner im Szene-Lokal in Colònia de Sant Jordi Demnach verbrachte die Influencerin das Wochenende mit ihrer Familie. Zum Geburtstagsdinner ging es in ein Szene-Lokal in Colònia de Sant Jordi. Dort wurde die Influencerin mit einem großen Blumenstrauß empfangen. Nach einem Bild mit der Familie im Sonnenuntergang am Meer war der Geburtstag perfekt abgerundet. Übrigens: Auch auf Mallorca wird Pamela von ihren Followern erkannt. Diese sind bei ihrem Anblick teilweise zu Tränen gerührt. Neun Millionen Follower auf Instagram Pamela Reif ist besonders bekannt für ihre toughen Fitness-Workouts auf YouTube, die während der zwei Pandemie-Jahre besonders durch die Decke gegangen sind. Mit ihren fast neun Millionen Followern auf Instagram gehört das Fitness-Model zu den prominentesten Gesichtern der Szene.