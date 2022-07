Pop-Superstar Shakira (45) fordert den spanischen Fiskus heraus. Die Sängerin und Komponistin hat in einem Strafprozess eine außergerichtliche Einigung mit den Steuerbehörden ihrer Wahlheimat Spanien abgelehnt, wie sie am Mittwoch (17.7.) in einer Mitteilung an spanische Medien bekanntgab.

Mehr zum Thema Liebes-Aus beim Traumpaar: Shakira und Piqué trennen sich