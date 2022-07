Wenn aus Liebe auf dem Bildschirm, Liebe in der Realität wird: Seit sechs Jahren sind Carolina Noeding und Daniel Peukmann in der Hauptbesetzung der Soap "Köln 50667". Erst verliebten sich ihre Figuren Jule und Marc ineinander, dann vor drei Jahren die beiden Schauspieler selbst auch. Inzwischen sind Jule und Marc in der Soap schon verheiratet – und Noeding und Peukmann ziehen jetzt nach. Am Donnerstag (28.7.) geben sie sich auf Mallorca das Ja-Wort. RTL2 überträgt die Feierlichkeiten live.

Beitrag mit "exklusiven Einblicken in die Anfänge der Beziehung" Die Sendung "Köln 50667 LIVE - Die Traumhochzeit von Caro & Daniel" beginnt bereits um 19.05 Uhr mit einem Beitrag vor der eigentlichen Trauung. Das Paar gewährt dabei "exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Soap und in die Anfänge seiner Beziehung". Die ehemalige Miss Germany und der Berufsfeuerwehrmann lernten sich am Set kennen, vor drei Jahren erzählten sie erst Freunden und Familie, dann Kollegen und letztendlich Fans von ihrer Beziehung. Inzwischen leben sie zusammen in Düsseldorf. Wem der Beitrag vor der Sendung noch nicht genug Hintergrundinfo ist: RTL2 hat auch die Vorbereitungen zur Hochzeit in einer Videodokumentation festgehalten, die in der "Köln 50667"-App zu sehen ist. Hochzeit zur Primetime Um 20.15 Uhr geht es dann zur Live-Zeremonie an einem mallorquinischen Strand, RTL2 verspricht eine "romantische Location" und eine "Hochzeit ohne Drehbuch". Das Paar dagegen kündigt schon einmal im Vorhinein an: "Das Publikum darf sich auf ein großartiges Event mit tollen Leuten, sehr vielen Emotionen und einen privaten Einblick freuen." Durch die Sendung führt das Moderationsteam Aleksandra Bechtel und Eric Schroth. Caronlina Noeding könnte manchen Mallorca-Liebhabern auch außerhalb von "Köln 50667" bekannt sein: Sie ist in den vergangenen Jahren immer wieder im Bierkönig aufgetreten. /mwp