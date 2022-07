Der König ist da! Felipe VI. hat am Donnerstag (28.7.) seinen traditionellen Sommerurlaub auf Mallorca begonnen. Der Monarch landete gegen Mittag auf dem Flughafen von Son Sant Joan und fuhr von dort in Begleitung von einigen wenigen Sicherheitskräften in den Palast von Marivent in Cala Major.

Bisher war es keinem Fotografen möglich, eine Aufnahme des Königs auf der Insel zu schießen. Das ändert sich am Freitagvormittag, wenn Felipe VI. zum Empfang mit Vertretern der Balearen-Regierung und dem Rathaus von Palma im Almudaina-Palast erwartet wird. Am 7. August geht es nach Kolumbien Der spanische Monarch wird bis zum 7. August auf der Insel verweilen, bevor er zur Amtseinführung des neuen kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro in das südamerikanische Land fliegt. Bis dahin gibt es für Felipe VI. auf Mallorca eine Mischung aus institutionellen - etwa ein Zusammentreffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez - und sozialen Terminen, die bislang noch nicht endgültig feststehen. Bei letzteren werden auch Königin Letizia sowie Prinzessin Leonor und Infantin Sofía teilnehmen, die am Freitag auf der Insel eintreffen sollen. Letizia etwa wird zur Abschlussgala des Atlàntida Film Festivals am Sonntag (31.7.) erwartet. Catering für den 250 Personen umfassenden Hofstaat Wie das "Diario de Mallorca" erfuhr, hat das Königshaus bei der Balearen-Regierung Erkundigungen über Orte oder soziale Einrichtungen eingeholt, die die Königsfamilie während ihres Insel-Aufenthalts besuchen könnte. Außerdem wurden bei mehreren Catering-Firmen auf Mallorca Kostenvoranschläge für die Verpflegung der Familie sowie der rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Royals angefordert. In diesem Jahr soll es zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie auch wieder einen Empfang für die mallorquinische Gesellschaft geben, so wie es die Königsfamilie bis 2019 bereits handhabte. Dieser soll am 4. August um 21 Uhr im Marivent-Palast stattfinden. Waren 2019 allerdings noch mehr als 500 Vertreter aus Politik, Militär, Wirtschaft, Sport und Kultur zugegen, wird das Ereignis diesmal deutlich kleiner ausfallen. Regionalpartei Més kritisiert Königsbesuch Das könnte Sie interessieren: Boulevard Spaniens Könige lernen auf Mallorca Steuer-App für ausländische Immobilienbesitzer kennen Promis König Felipe VI. legt erstmals sein Privatvermögen offen Promis Nanu, der spanische König war in der Karwoche doch auf Mallorca Spanien König von Spanien im Home Office: Felipe VI. positiv auf Corona getestet Felipe VI. traf auf Mallorca am Donnerstag noch kurz auf seine Schwester Cristina, die gemeinsam mit ihren beiden Söhnen Miguel und Pablo am Abend nach einigen Tagen im Marivent-Palast mit Königin Sofía wieder abgereist war. Die monarchiekritische Regionalpartei Més per Mallorca kritisierte den Königsbesuch als "Versuch einer Image-Rettung einer archaischen Institution". Més forderte einmal mehr, den Palast von Marivent den Insel-Institutionen zurückzugeben. Die Familie des ersten Besitzers von Marivent, Juan de Saridakis, hatte das einst getan. Més reichte außerdem einen Antrag im Parlament ein, nach dem die Zentralregierung die nötigen Schritte einleiten solle, die Konten des Königshauses zu veröffentlichen. /jk