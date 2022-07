Knapp zwei Wochen nach ihrem Mann, Dieter Wedel, ist auch seine Frau, Uschi Wolters, verstorben. Das berichteten am Samstagnachmittag (30.7.) übereinstimmend die "Bild-Zeitung" sowie die "Bunte". Demnach starb die Mallorca-Teilzeitresidentin im Alter von 74 Jahren am 26. Juli an einem Magentumor.

Der TV-Regisseur Dieter Wedel war am 14. Juli 82-jährig an Leukämie verstorben. Beide sollen im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf behandelt worden sein. Uschi Wolters und Dieter Wedel verbrachten einen Teil des Jahres in Port d'Andratx Wedel hatte seine langjährige Partnerin 2014 geheiratet. Beide verbrachten einen Teil des Jahres in einer Wohnanlage hoch über Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca. Dem Autor dieser Zeilen ist sie als eine überaus liebenswürdige und freundliche Frau in Erinnerung. Wedel führte über Jahre hinweg öffentlich eine Doppelbeziehung mit ihr und der Schauspielerin Dominique Voland. Die Beziehung zu Voland zerbrach, und Uschi Wolters blieb auch dann an der Seite ihres Mannes, als Wedel beschuldigt wurde, seine Machtposition als Regisseur dazu ausgenutzt zu haben, um Schauspielerinnen sexuell zu belästigen. Wolters verteidigte ihn auch öffentlich gegen diese Vorwürfe. Die Anschuldigungen, unter anderem einer Vergewaltigung, seien "absurd". Wedel verstarb kurz vor der Entscheidung des Landgerichts München, ob es deswegen zum Prozess kommen sollte.