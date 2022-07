Aufregung an dem an das Stadtviertel Molinar angrenzende Strand von Portixol in Palma de Mallorca: Die spanische Sängerin Rosalía hat dort am Samstagnachmittag (30.7.) überraschend eine Szene für das Video zu ihrem neuen Song "Despechá" gedreht. Die Musikerin ist mit ihrem neuen Album "Motomami" gerade auf Welttournee und gibt am Montag in Palma de Mallorca ein Konzert. Der Song im schnellen Merengue-Rhythmus wird in der doch schon fortgeschrittenen Saison als neuer Sommerhit beworben.

Die 29-Jährige kam mit einem Boot an den Strand, weitere Aufnahmen entstanden zuvor auf einer Yacht in der Bucht von Palma. Als Geste gegenüber der Insel hatte Rosalía ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Mallorca" an, die Aufnahmen erfolgten dann im roten Bikinioberteil und Shorts. Helfer schirmten die Dreharbeiten sehr bald mit großen schwarzen Regenschirmen vor neugierigen Blicken ab. Die ausgebildete Flamenco-Sängerin ist mit nur drei Alben zu einem auch von der Musikkritik hoch geschätzten Weltstar geworden. In "Motomamí" vermengt die Katalanin die verschiedensten Musikstile - vom Reggaeton über Hip-Hop und Flamenco bis hin zu Merengue und Boleros - zu einer überaus vielschichtigen Pop-Musik. "Despechá" handelt von einer Frau, die sich trotz Liebeskummer einen schönen Abend macht. Verpackt darin ist auch eine Hommage an Fefita la Grande, eine 76-jährige Merengue-Musikerin in der Dominikanischen Republik, wo dieser Musikstil herkommt. Der erst am Donnerstag (28.7.) erschienene und sogleich vielfach aufgerufene Song dürfte auch bei dem ausverkauften Konzert auf dem Festivalgelände Son Fusteret eine prominente Rolle spielen. Ein erstes Video existiert bereits, allerdings kommt es gar nicht sommerlich daher: