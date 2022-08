Ballermann-Star Mickie Krause ("Schatzi, schenk mir ein Foto") hat sich nach eigenen Worten sterilisieren lassen. In der Sat.1-Sendung "Unser Mallorca – mit Birgit Schrowange" (Donnerstag, 20.15 Uhr), ob er noch mehr Kinder mit seiner Uschi (eigentlich Ute) wolle, sagt der 52-Jährige laut Mitteilung des Senders: "Nä. Bei mir geht’s auch gar nicht mehr. Wenn Männer keine Kinder mehr wollen, dann macht man einen vasektomischen Eingriff. Den hab' ich gemacht."

Bei einer Vasektomie werden die beiden Samenleiter im Hodensack durchtrennt und die losen Enden verschlossen. Dadurch können keine Spermien mehr in die Samenflüssigkeit gelangen. In der Sendung besucht Birgit Schrowange den Sänger aus dem Münsterland in seinem Mallorca-Domizil.