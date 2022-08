Das spanische Königspaar hat die Morgenstunden des Mittwoch (10.8.) genutzt, um einen Spaziergang durch die Altstadt von Palma de Mallorca zu unternehmen. König Felipe VI., seine Frau Letizia, Prinzessin Leonor und Infantin Sofía wurden auf dem Carrer de Jaume II gesehen, wo sie einige Geschäfte besuchten.

Neben dem Bummel nahmen sich die Royals auch Zeit, um das frisch restaurierte Jugendstil-Gebäude Can Forteza-Rey zu bewundern. Danach zog es sie auf die Plaça Major, und von dort aus setzte die Familie ihren Rundgang in der Einkaufsstraße Sindicat fort.

Abendessen ohne König Felipe

Am vergangenen Sonntag hatten sich Königin Letizia, Altkönigin Sofía, Prinzessin Leonor und Infantin Sofía im Restaurant Beatnik im Puro Hotel in Palma zum Abendessen getroffen. Danach verbrachten die vier Frauen den Rest ihres entspannten Abends noch damit, durch die Stadt zu schlendern. Dabei verweilten sie an Ständen mit lokaler Handwerkskunst auf dem Straßenmarkt am Passeig Sagrera.

König Felipe VI. nahm derweil an der Amtseinführung von Gustavo Petro in Kolumbien teil und musste seinen Mallorca-Aufenthalt unterbrechen. Er sorgte für einen kleinen Eklat, weil er als einziger Ehrengast nicht aufstand, als das Schwert des Unabhängigkeitskämpfers Simón Bolivar auf die Bühne gebracht wurde. /bro