Da scheint es jemandem gut zu gehen: Formel-1-Fahrer Mick Schumacher war am Wochenende mit seiner Freundin Justine Huysman sowie mit Freunden auf der Schumacher-Familienyacht vor Port d'Andratx unterwegs. Das Paar schien dabei glücklich und verliebt, sie lachten und küssten sich. Solche Bilder sind selten, denn Justine Huysman ist sehr medienscheu. Sie hat weder ein Profil in den sozialen Medien, noch gibt sie Interviews.

Mick Schumacher ist seit zwei Wochen auf Mallorca

Nach seinem letzten Rennen Ende Juli am Hungaroring bei Budapest, verbringt Mick Schumacher offenbar seine Sommerpause auf Mallorca. Der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher war hier wandern, ist im Jeep durchs Tramuntana-Gebirge gefahren, hat mit einem Freund im Golf de Andratx gespielt und die Driving Range in Camp de Mar besucht. Auf Instagram zeigt er Bilder und Videos, in denen er mit seiner Hündin Angie tobt. Von seinen Eltern Corinna und Michael Schumacher ist bisher nichts zu sehen, seine Schwester Gina verbringt den Sommer am Lake Texoma in den USA.

Justine Huysman und Mick Schumacher sind seit Jahren ein Paar, sie kommt zu vielen Rennen, um ihn zu unterstützen. Weil der Norwegerin ihre Privatsphäre wichtig ist, weiß man aber so gut wie nichts über die Beziehung oder über sie. Klar ist, dass die beiden etwas gemeinsam haben: Auch Justine Huysman ist Tochter eines Rennfahrers. Harald Huysman war in den 80ern und 90ern auf Rennstrecken unterwegs. Ansonsten sind nur Spekulationen über die Norwegerin zu finden. Sie soll 26 Jahre alt sein und damit drei Jahre älter als ihr Freund. Außerdem soll sie Internationales Recht an der Universität von Oslo studieren. /mwp