Süße Nachrichten aus dem Hause Kerber: Wie die "Bild" berichtet, ist die ehemalige Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste schwanger. Die 34-Jährige will deshalb ihre Teilnahme an den US Open in New York absagen.

Das Turnier hat eine besondere Bedeutung für die gebürtige Bremerin. Durch ihren Finalsieg im Jahr 2016 gelang es ihr, als erste deutsche Spielerin seit Steffi Graf im Jahr 1997 die Rangliste der Tenniswelt anzuführen. Nicht das Ende der Karriere Kerber spielte zuletzt beim Rasen-Klassiker in Wimbledon. Laut Informationen von dpa soll die Schwangerschaft aber nicht das Ende ihrer Karriere bedeuten. Es handele sich erst einmal um eine Babypause, zitiert die Nachrichtenagentur das Management. Kerber und ihr Freund, der Unternehmer Franco Bianco, erwarten den Nachwuchs im kommenden Frühjahr. Es könnte durchaus sein, dass die junge Familie nun mehr Zeit auf der Insel vebringt, zu der sie schon seit längerem eine enge Verbindung pflegt. Schon 2016 hatte sie in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" angekündigt, ihr 2,2 Millionen Euro schweres Preisgeld aus ihrem überraschenden Finalsieg gegen Serena Williams bei der Australien Open in eine Mallorca-Immobilie zu investieren. "Ich liebe diese Insel. Das kann ja auch eine gute Wertanlage sein", erklärte Kerber damals. Die Spielerin soll nach MZ-Informationen mittlerweile sogar zwei Wohnungen im Südwesten Insel besitzen. Mehrfach am Tennisturnier in Santa Ponça teilgenommen Sie hatte in den vergangenen Jahren mehrfach an der Mallorca Open in Santa Ponça teilgenommen. Ein Finaleinzug gelang ihr dabei aber nicht.Das vom Österreicher Edwin Weindorfer organisierte Turnier wurde bis 2019 von den Damen bestritten. Nach der Pandemie wurde es zum Herrenturnier. Es gilt als gute Vorbereitung für den Klassiker in Wimbledon. /pss