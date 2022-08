Botox-Partys, Strandverkäufer und missglückte Tattoos: Birgit Schrowange geht in der letzten Folge von "Unser Mallorca" in die Vollen Die letzte Folge der vierteiligen Reihe läuft um 20.15 Uhr auf Sat.1. Zu sehen ist auch der Betrieb in der Hilfsorganisation "Hope"