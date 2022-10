Am Wochenende wurde bekannt, dass Schauspielerin Amber Heard derzeit im kleinen Dörfchen Costitx auf Mallorca lebt. Dort erholt sie sich von den Strapazen des Gerichtsverfahrens gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp.

So heißt Amber Heard auf Mallorca

Um die Anonymität zu wahren, benutzt die aus Filmen wie "Aquaman" bekannte Darstellerin den Namen Martha Jane Cannary. Dabei handelt es sich um den bürgerlichen Namen der Wild-West-Heldin Calamity Jane. Diese machte sich im 19. Jahrhundert unter anderem als "Indianertöterin" einen Namen.

Die Wahl des Namens dürfte einen direkten Bezug zu Johnny Depp haben. Der Schauspieler hat immer wieder betont, dass seine familiären Wurzeln in den alten Stämmen der amerikanischen Ureinwohner liegen und dass seine Ururgroßmutter Cherokee- oder Creek-Indianerin war.

Dieser Inselpolitikerin gehört das Haus, in dem Heard lebt

Heard hat ein Haus in der 1.400-Seelen-Gemeinde angemietet, das der Familie von Maria Antònia Munar gehört, der ehemaligen Präsidentin des Inselrats, die 2013 wegen Korruption zu elf Jahren Haft verurteilt worden war. Dort lebt sie zusammen mit ihrer im April 2021 geborenen Tochter Oonagh Paige sowie Bianca Butti, mit der sie seit 2020 eine Beziehung führt.

Laut der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" versteckt sich die Schauspielerin nicht, sondern geht täglich durchs Dorf, nimmt die Tochter bei schönem Wetter mit zum Schaukeln oder erledigt mit ihr im Tragetuch Einkäufe.

Bereits im Januar ein Besuch auf der Insel

Ihren ersten Ausflug auf die Insel hatte sie im Januar vergangenen Jahres unternommen, als sie auch zwei Fotos in den sozialen Netzwerken veröffentlichte. Dazu schrieb sie allerdings "Hola Madrid"!, so als wäre sie in der spanischen Hauptstadt, und nicht auf Mallorca unterwegs gewesen. Die Taktik ging auf: Erst mehrere Wochen nach den Posts fiel auf, dass sie tatsächlich auf der Insel gewesen war. /ff/pss