Ob Mallorca den 8. Oktober als Feiertag ausrufen wird? Das wäre vielleicht etwas übertrieben. Aber an diesem Tag wurde ein Mensch geboren, der von der ersten Sekunde an berühmt sein wird. Das Baby von Rafael Nadal ist da! Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" erfahren hat - und andere Medien bestätigen -, ist der Tennisprofi aus Manacor am Samstagmorgen (8.10.) Vater eines Sohnes geworden.

Seine langjährige Freundin und mittlerweile Frau Mery Perelló hatte die vergangenen Wochen in einem Privatkrankenhaus in Palma de Mallorca verbracht. Der Mutter und dem Kind soll es gut gehen. Zum Namen des neuen Inselhelden ist noch nichts bekannt. Rafael Nadal ist sehr darauf bedacht, sein Privatleben von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Auch die Nachricht, dass seine Frau schwanger ist, ist erst spät durchgesickert. Perelló soll planmäßig in der 37. Woche entbunden haben. Wie geht es sportlich bei Rafael Nadal weiter? Aus sportlicher Sicht bleibt die Frage, ob Nadal seine Saison vorzeitig beendet. Seit dem Federer-Abschied stand er bei keiner Partie mehr auf dem Platz. Am Tag vor der Geburt trainierte der Profi aber noch. Hola 👋😉 Semana de entrenamientos y trabajo 💪🏻 Posted by Rafa Nadal on Friday, October 7, 2022 Nadal hatte stets betont, dass die Vaterrolle nichts mit seiner Karriere zu tun haben wird. Sprich ein vorzeitiges Karriereende, um sich um den Sohnemann zu kümmern, scheint unwahrscheinlich. Derzeit steht der Mallorquiner auf dem zweiten Platz der Weltrangliste hinter dem Newcomer und US-Open-Sieger Carlos Alcaraz. Noch nie in der ATP-Geschichte hatten zuvor zwei Spanier die ersten beiden Plätze im Ranking belegt. Neben kleinen Turnieren stehen im November noch die ATP Finals in Turin an, wo Nadal weitere Punkte sammeln kann. Der nächste Grand Slam sind die Australian Open im Januar. Dann wird Nadal die Anzahl an Titeln ausbauen wollen. Er steht derzeit bei 22 Trophäen, Djokovic hat 21. /rp