Eine dicke Packung 80er-Jahre-Nostalgie gibt es bei einer neuen Show, die am Montagabend (10.10.) ab 20.15 Uhr bei RTL II läuft: Bei "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" treten mehrere Promis und solche, die es gerne wäre, in unterschiedlichen Challenges und Performances paarweise gegeneinander an. Der Clou dieses neuen Wettkampfformats, das in letzter Zeit besonders populär zu sein scheint: Die Teilnehmer absolvieren ihre Aufgaben auf Rollschuhen.

Für das Format haben die Teilnehmer wochenlang geprobt. Ab Montagabend stellen Sie der Jury dann ihre Fertigkeiten vor und müssen sich in Sachen Schnelligkeit, Koordination und Geschicklichkeit messen lassen. Ex-Clubbetreiber Andrej Mangold Wie sich das für das Privatfernsehen gehört, haben es mal wieder Gesichter in die Show geschafft, die man häufiger auf der Insel gesehen hat. Zum einen ist da Andrej Mangold. Der ehemalige Basketballprofi und Ex-"Bachelor" hatte sich im Sommer an einem exklusiven Club an der Playa de Palma versucht. Das von niederländischen Investoren finanzierte Projekt lief nicht so, wie Mangold sich das vorgestellt hatte, weshalb er nach wenigen Monaten wieder aus dem Projekt ausstieg. Erst kürzlich nahm er an der Sendung "Kampf der Realitystars" teil. Ex-Immobilienmaklerin Gülcan Kamps Zum anderen ist auch Gülcan Kamps mit von der Partie. Die ehemalige Viva-Moderatorin hatte sich vor einigen Jahren als Immobilien-Maklerin auf der Insel versucht. Mittlerweile lebt sie wieder in Deutschland. Gegenüber der MZ versicherte sie im Juni aber, dass sie "Mallorca immer im Herzen" habe. Damals verkündete sie auch, dass sie eine Dating-Show moderieren werde. Zudem war sie in der Sendung "Unser Mallorca" mit Birgit Schrowange zu sehen. Daneben sind unter anderem diese Promis dabei Neben Mangold und Kamps nehmen unter anderem Adriano Salvaggio ("Love Island"), Sängerin Anna-Carina Woitschak, Klaudia Giez ("Germany's Next Topmodel), Dschungelkönig Prince Damien Ritzinger und Ex-Fußballprofi Thorsten Legat teil. Das Format wird wöchentlich ausgestrahlt. /pss