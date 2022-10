Dreharbeiten für die laut RTL 20. und letzte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" auf Mallorca: Seit Sonntag (9.10.) ist der Sender gemeinsam mit der Jury der Casting-Show, Dieter Bohlen, Pietro Lombardi sowie den beiden Neuzugängen Katja Krasavice und Leony auf der Insel, um das erste Kapitel der sogenannten Recalls abzudrehen. Dieter Bohlen kehrt in diesem Jahr nach einjähriger Abstinenz bei "DSDS" in die Jury zurück, um bei der Abschiedsstaffel wieder seine lockeren Sprüche zu reißen.

Ohnehin ist diesmal einiges anders. Die bei den Castings Auserwählten flogen diesmal unmittelbar nach dem ersten Vorsingen zum Recall nach Mallorca. Von dort aus soll es dann erst in den üblichen "Auslands-Recall" gehen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung war die Station auf Mallorca für die Teilnehmenden eine echte Überraschung. Die Zeitung will erfahren haben, dass der Auslands-Recall in Thailand stattfindet.

Pietro Lombardi wohnt zum Schnäppchenpreis auf Luxus-Finca

Auf Mallorca wird laut "Bild" im Lauf dieser Woche noch gedreht. Es soll unter anderem eine Yacht zum Einsatz kommen. Außerdem weiß die Zeitung, wo Juror Pietro Lombardi untergekommen ist: in einer Luxus-Finca im Südosten der Insel. Das Haus mit einer Wohnfläche von 550 Quadratmeter und einem Outdoor-Pool, beheizbarem Innenpool mit Wasserfall, Sauna, fünf Schlafzimmern, sechs Bädern und Fußbodenheizung sowie 16.000 Quadratmeter Land soll Lombardi nach Angaben des Blattes für gerade mal 700 Euro pro Tag gemietet haben. Ein wahres Schnäppchen wäre das.

Mitgekommen sind seine schwangere Freundin Laura Maria Rypa sowie deren Mutter. Rypa ist Influencerin und nutzt die idyllische Finca-Umgebung bereits eifrig für Aufnahmen, bei denen sie ihren Babybauch in Szene setzen kann. Am Samstag (8.10.) postete sie zwei Fotos aus der Finca. /jk