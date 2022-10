Er gilt als der erste deutsche Reality-Star, besondere Berühmtheit erlangte er in den 80er Jahren als Familienoberhaupt in der WDR-Serie "Die Fussbroichs": Nun ist Mallorca-Liebhaber Fred Fussbroich im Alter von 81 Jahren gestorben. Das hat sein Sohn Frank Fussbroich am Dienstag (18.10.) auf seinem Facebook-Profil mitgeteilt. Er färbte sein Profilbild Schwarz. Auf dem Hintergrundfoto, das er bereits Ende September hochgeladen hatte, ist Frank Fussbroich zusammen mit seinem Vater zu sehen. "Bester Papa" steht dort geschrieben, danach folgen drei rote Herzen.

Fred Fussbroich soll zuletzt an starken gesundheitlichen Problemen gelitten haben. Laut der "Bild"-Zeitung soll der Kölner lungenkrank gewesen sein und zudem an Diabetes gelitten haben.

So erlangten die Fussbroichs Bekanntheit

Bekannt geworden war Fred Fussbroich nicht alleine, sondern an der Seite seiner Frau Annemie und zusammen mit deren gemeinsamem Sohn Frank in der Doku-Soap "Die Fussbroichs". Darin zeigte der Sender die sozialen Verhältnisse einer Arbeiterfamilie anhand der Familie Fussbroich. Die Serie gilt als erste deutsche TV-Doku-Soap. Sie wurde von 1989 bis 2001 gedreht. Vor allem in den 90er Jahren erreichte sie Kultstatus, wohl auch, weil die Familie sehr authentisch herüberkam.

Auch die Balearen spielten in der Serie eine Rolle. So ließ sich die Familie um Fred Fussbroich laut dem Kölner Stadt-Anzeiger etwa im Urlaub auf Formentera filmen, als die drei zwischen den Hotelburgen den Weg zum Strand nicht fanden. Zudem soll die Familie später zweimal pro Jahr auf Mallorca Urlaub gemacht haben, so das Blatt.

Die erste Folge lief 1990 im WDR. Regisseurin Ute Diehl erhielt dafür 1992 den Grimme-Preis. Bis 2001 liefen im Fernsehen insgesamt 17 Staffeln. Aus dem Format wurde eine Serie mit 100 Folgen und 17 Staffeln. Die letzte Folge der Serie lief 2003.

Sohn Frank weiter im Reality-TV zu sehen

Seither konnten Fans der Familie vor allem Frank Fussbroich in verschiedenen Trash-Formaten sehen, so etwa 2004 bei "Big Brother", 2010 bei "Das Perfekte Promi-Dinner" oder 2018 mit Frau Elke im "Sommerhaus der Stars." Auch an dem RTL-Format "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" nahm Frank Fussbroich 2021 teil. Es gelang ihm jedoch nicht, in der Show ein Ticket für das richtige Dschungelcamp zu lösen.