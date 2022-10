Mallorca bekommt neuen Promi-Zuwachs. Wie die "Bunte" berichtet, will das Schauspieler-Ehepaar Collien Ulmen-Fernandes und Christian Ulmen schon bald seinen Lebensmittelpunkt auf die Insel verlagern. Dem Bericht zufolge seien die bekannten TV-Gesichter bereits dabei, in ihrem Haus in Potsdam auszumisten. Das zuständige Pressebüro der Ulmens bestätigte auf MZ-Anfrage die Umzugs-Absichten.

Ein Haus in Palma Wie weiter aus dem Artikel hervorgeht, haben die beiden nach längerer Suche ein Haus im Großraum Palma de Mallorca gefunden und gekauft. Dieses werde nun noch renoviert. Der große Umzug auf die Insel solle dann im Frühjahr erfolgen. In Deutschland wollen die Ulmens, die eine zehnjährige Tochter haben, nur noch eine kleine Wohnung in Hamburg behalten, aber die meiste Zeit des Jahres auf Mallorca verbringen. Den Traum, nach Spanien auszuwandern, hegen die Ulmens schon lange. "Uns gefällt die positive Energie auf Mallorca. Berlin ist manchmal schon sehr anstrengend. Wenn man in Spanien aufsteht und aus dem Fenster schaut, ist man gleich wesentlich entspannter", wird die 41-jährige Collien Ulmen-Fernandes in "Bunte" zitiert. Ohnehin arbeite ihr Mann sehr viel von zu Hause aus, und auch ihr selbst falle es leichter, von dort aus ZDF-Dokus vorzubereiten und Kolumnen und Kinderbücher zu schreiben. Auch die Tochter sei einverstanden mit der Auswanderung. "Sie freut sich riesig darauf und es gibt dort ja auch gute Schulen." Keine Lust auf Urlaubsort Um zu testen, ob es ihnen auf der Insel auch wirklich gefalle, hätten sie bereits in den vergangenen Monaten viel Zeit auf Mallorca verbracht. Selbst an den wenigen Regentagen, die sie miterlebten, hatten sie dem Klatschblatt zufolge aber den Eindruck, sich hier wohlfühlen zu können. Wichtig sei es ihnen bei der Wahl der Immobilie gewesen, dass diese nicht in einem reinen Urlaubsgebiet liegt, wo im Winter die Bürgersteige hochgeklappt werden. Stattdessen wolle man das ganze Jahr über nah bei Cafés, Läden und kulturellen Einrichtungen wohnen. Christian Ulmen (47) ist ein Moderator, Entertainer, Satiriker, Schauspieler und Medienunternehmer. Richtig groß raus kam er 2003 in der Hauptrolle beim Kinofilm "Herr Lehmann". Auch als Tatort-Kommissar begeisterte er an der Seite von Nora Tschirner das deutsche Publikum. Seit 2011 ist er mit der ehemaligen Viva-Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes verheiratet, deren Vater portugiesischer Abstammung ist.