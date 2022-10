Wenn mit den Temperaturen auch die Urlauberzahlen sinken, heißt es für viele Restaurantbetreiber auf Mallorca: Endlich auch mal freinehmen. Denn wer in der Tourismusbranche arbeitet, muss gerade den Sommer über meist durcharbeiten. So machen im Winter viele Lokale Pause. Wir haben uns mal umgehört, welche Goodbye-Deutschland-Lokale zumachen.

Bereits seit dem 12.10. im Urlaub sind Patrick Zahn und Nils Heidenreich. Die beiden öffnen ihr Lokal "Könige der Nacht" in El Arenal wieder pünktlich zu Karneval ab dem 11.11.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben am 29.10. ihre Lounge "Martiki" geschlossen. Wann sie das Lokal an der Meerespromenade von Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca wieder eröffnen, ist noch nicht klar.

Am 1.11. schließt das Lokal Bon Sol in der Cala Agulla bei Cala Ratjada, das die Auswanderer Sven und Sebastian Florijan im März diesen Jahres neu eröffnet haben. Ab 11. Januar empfangen sie dann wieder Gäste.

Auch das Iron Diner an der Playa de Palma von Caro und Andreas Robens hat den November über zu, allerdings nicht wegen Urlaubs. Die Franchisenehmer Damaris Rosa und Matthias Bender müssen in Deutschland private Angelegenheiten klären. Dem Plan nach soll das Fitness-Restaurant im Dezember wieder öffnen.

Das Mile's in Cala Millor von Auswanderer Mark Wycislik hat noch bis zum 31.12. auf und schließt nach der Silvesterparty dann für einen Monat. Ab Februar geht es weiter.

"Krümels Stadl" in Peguera gehörte in anderen Jahren auch zu den Lokalen, die im Winter schließen. Diese Jahr soll es aber durchgehend offen bleiben. "Wir haben gedacht, nach fast 12 Jahren wird es mal Zeit, etwas Neues zu probieren", sagt Besitzerin Marion Pfaff alias Krümel gegenüber der MZ. "Und wenn nicht jetzt, wann dann." Wenn es funktioniert, will Pfaff jeden Freitag um Mitternacht in ihrem Lokal auftreten.

Ebenfalls offen mit ein paar Ruhetagen bleiben beispielsweise das "Up Up" von Sascha Winkels und Deniz Gülpen an der Playa de Palma sowie das "Anno 66" von Jürgen Ortmann in Cala Ratjada. /mwp