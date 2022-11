Die Liste der Menschen mit hohem Einkommen, die es nach Mallorca zieht, wird länger: Nachdem kürzlich erst Collien Ulmen-Fernandes und ihr Gatte Christian angekündigt hatten, dass sie derzeit ein Haus im Großraum Palma für einen Einzug vorbereiten lassen, könnte nun ein aus Twitch und Youtube bekannter Gamer folgen.

Wie das Portal "InGame" zuerst berichtete, ist der unter dem Namen MontanaBlack bekannte Streamer Marcel Eris drauf und dran, ein Haus auf der Insel zu erwerben. In einem Livestream antwortete er auf die Frage eines Fans, in welche Länder er in der kommenden Zeit reisen werde, dass sein nächster Urlaub auf Mallorca stattfinden wird.

Er habe sich zudem in den vergangenen Tagen nach Immobilien auf der Insel umgeschaut, nachdem ihm seine Bank grünes Licht gegeben hatte, ein Haus auf der Insel zu erwerben. MontanaBlack ergänzte, er habe keine Eile mit dem Kauf. "Muss jetzt auch nicht dieses Jahr sein mit dem Kauf oder nächstes Jahr."

Umsätze in Millionenhöhe

Die Frage ist, ob der 34-Jährige komplett aus seiner Heimatstadt Buxtehude auf die Insel ziehen, oder die zukünftige Immobilie nur für Urlaube nutzen will. An Geld mangelt es dem Gamer nicht. Laut einem Bericht der "Computerbild" erzielte er allein im Jahr 2019 einen Umsatz von über drei Millionen Euro. Auch seine im gleichen Jahr erschienene erste Autobiografie "Vom Junkie zum Youtuber" dürfte sich gut auf den Kontostand ausgewirkt haben. Sie blieb mehrere Wochen auf Platz 1 der Bestsellerliste für Sachbücher.

Marcel Eris begann seine Karriere auf Youtube im Jahr 2009. Mittlerweile hat er auf der Plattform 2,7 Millionen Abonnenten. Noch erfolgreicher ist er auf Twitch: Auf der Streamingplattform kommt MontanaBlack, der immer wieder mit der rechten Szene kokketiert und dadurch für Kontroversen sorgt, auf 4,7 Millionen Follower. Seine Videos zeigen ihn hauptsächlich beim Spielen von Fifa, Fortnite und Call of Duty. /pss