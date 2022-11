Seit dem 22. Oktober war der McFit-Gründer und Mallorca-Teilzeitresident Rainer Schaller nach einem Flugzeugabsturz vor Costa Rica verschollen, jetzt gibt es die Gewissheit: Bei dem einen Tag nach dem Absturz an der Unglücksstelle gefundenen Leichnam eines Mannes handelt es sich um den 53-jährigen Multimillionär aus Oberfranken.

In einem Instagram-Post der Fitnessstudio-Kette McFit vom Freitag (4.11.) heißt es: "Mit großer Bestürzung haben wir die traurige Gewissheit erhalten, dass unser Gründer Rainer Schaller und sein Sohn als Verstorbene des Flugzeugabsturzes in Costa Rica identifiziert wurden. Seine Lebensgefährtin, deren Tochter, einer unserer Kollegen sowie der Pilot, die ebenfalls an Bord waren, befinden sich weiterhin unter den Vermissten."

Die Behörden in Costa Rica hatten am Mittwoch (2.11.) die Suche nach den weiteren Vermissten endgültig eingestellt. Der Chef der Küstenwache, Martín Arias Araya, bedankte sich bei den Mitarbeiten, die an den Bergungsarbeiten teilgenommen haben. "Wir haben alles Menschenmögliche gemacht", erklärte er laut dem Online-Portal crhoy.com. Das schlechte Wetter und die große Ausdehnung des möglichen Unfallschauplatzes von rund 100 Quadratkilometern hatten die Bergungsarbeiten die meiste Zeit über deutlich erschwert.

Die Behörden hatten hoch spezialisierte technische Geräte eingesetzt. So nutzten die Rettungskräfte unter anderem eine spezielle Ortungssonde, mit der der Meeresboden nach Unebenheiten oder Objekten abgesucht werden kann, die dort normalerweise nicht liegen.

Fünf Wochen Urlaub waren geplant

Der 53-jährige Schaller war gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin sowie zwei Kindern und einem weiteren Mann an Bord einer Piaggio 180 von Mexiko nach Costa Rica unterwegs, als die Maschine kurz vor der Landung abstürzte. Wie die "Bild" berichtete, war die Familie auf dem Weg ins Luxusresort "Congo Bongo". Schaller hatte sich für den Urlaub, der auch nach Südamerika führen sollte, fünf Wochen freigenommen.

Der Unternehmer pflegte enge Verbindungen nach Mallorca. Schaller besaß ein großes Anwesen in der Nähe von Bunyola. Unter anderem machte dort im Sommer 2022 der portugiesische Weltklasse-Fußballer Cristiano Ronaldo mit seiner Familie Urlaub.