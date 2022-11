Nach fast 14 Jahren Beziehung mit vielen Höhen und Tiefen haben sie es doch getan: Einem Bericht des spanischen Klatsch-Magazins "Hola!" zufolge haben der deutsche Unternehmer Matthias Kühn und die Society-Dame Norma Duval geheiratet. Die Vermählung soll im kleinen Kreis auf dem Standesamt in Gstaad in der Schweiz stattgefunden haben. Im Frühjahr hatte sich das Paar getrennt, sich nach wenigen Monaten aber wieder versöhnt. Im Juli wurden die beiden gemeinsam auf einer Yacht gesehen.

Bei der kleinen Zeremonie soll es nicht bleiben. So erklärte Duval gegenüber "Hola!", dass nicht alle ihre Kinder es zur Hochzeit geschafft haben. Zu einem späteren Zeitpunkt werde man deshalb ein größeres Fest mit der ganzen Familie veranstalten. Schon vor acht Jahren hatten Kühn und Duval eine Hochzeit angekündigt. Diese fand aber nie statt. Seither hat sich das Paar zweimal getrennt und wieder zusammengefunden.

Vor 13 Jahren auf Tagomago kennengelernt

Duval und Kühn hatten sich vor 13 Jahren bei einer Party der Zeitschrift "Hola!" auf der Privatinsel Tagomago in der Nähe von Ibiza kennengelernt. Die Insel wurde jahrelang vom deutschen Unternehmer verwaltet. In den darauffolgenden Jahren verbrachte das Paar häufig Urlaube auf dem exklusiven Eiland, das im Jahr 2020 für rund 150 Millionen Euro zum Verkauf ausgeschrieben wurde.

Kühn selbst konnte nach Jahren der rechtlichen Probleme - unter anderem wegen illegaler Bauten auf Tagomago - Ende Januar 2022 einen Erfolg feiern: Der Oberste Gerichtshof der Balearen verurteilte die Balearen-Regierung zu einer Entschädigung von rund 63,5 Millionen Euro plus Zinsen, weil behördliche Entscheidungen den Bau einer bereits genehmigten Siedlung Kühns oberhalb von Port de Sóller verhinderten.

"Mallorquinerin des Jahres"

Duval hat über ihre Beziehung mit Kühn hinaus enge Verbindungen zur Insel. Schon als Kind verbrachte die in Barcelona geborene und in Madrid aufgewachsene Duval mehrere Urlaube auf Mallorca. Seit sie in den 70er-Jahren in Varietés und Fernsehshows bekannt wurde, war sie ein immer wieder gern gesehener Gast bei den Events der High Society auf der Insel. Im Jahr 2021 wurde sie sogar von einer privaten Vereinigung zur "Mallorquinerin des Jahres" gewählt. Sie fühle sich "im Herzen als Mallorquinerin", erklärte sie damals der Inselpresse.