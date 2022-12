Die frisch gebackenen Eltern Rafael Nadal und Mery Perelló können bald in ihr neues Heim einziehen. Dabei handelt es sich um ein Luxusanwesen, das gerade an der Küste bei Porto Cristo im Osten von Mallorca entsteht.

Zweieinhalb Jahre nachdem die Baulizenz gewährt wurde, sind wesentliche Teile des Gebäudes schon fertiggestellt. Für den Bau ist der renommierte Architekt Tomeu Esteva verantwortlich. Jetzt geht es daran, die letzten Leitungen zu verlegen und den Feinschliff an der Architektur zu vollenden, bevor es mit der Innenausstattung weitergehen kann.

Fassade in Grautönen mit Marmor

In der ruhigen Nebensaison sind die Arbeiten an der Luxusimmobilie an manchen Tagen die einzige Lärmquelle in dem malerischen Küstenörtchen. Das mit Blick über den Hafen gelegene Anwesen besteht aus zwei jeweils zweistöckigen Gebäuden, die miteinander verbunden sind und auf jedem Stock über große Terrassen verfügen. Im oberen Stockwerk wurde bereits eine breite Panoramaglasfront eingebaut. Die Fassade ist in unterschiedlichen Grautönen gehalten und teilweise mit Marmor verziert.

Rund ums Haus sind Palmen gepflanzt worden. Eine einsame Kiefer erinnert an den Wald, der hier einst stand, bevor das Gebiet für den Bau freigegeben wurde. In der Nachbarschaft entstehen derzeit viele andere Einfamilienhäuser ähnlicher Größenordnung.

Direkter Zugang zum Meer

Nadals Anwesen wird, sobald es fertiggestellt ist, über einen großen Garten mit Pool verfügen. Neben dem Schwimmbecken entsteht derzeit ein weiteres, ebenerdiges Gebäude. Wenn der jungen Familie eher nach einem Bad im Meer ist, kann sie über eine schmale Treppe die Klippen hinuntersteigen. Am Eingang der Höhle Cova des Correu gelangt sie dann direkt ins Wasser.

Rafael Nadal hat seit seiner Kindheit eine enge Verbindung zu Porto Cristo. Sein Großvater, der den gleichen Namen trug, besaß ein Haus in der Nachbarschaft der neuen Immobilie, und auch sein Onkel, der ehemalige spanische Fußballnationalspieler Miquel Àngel Nadal, besitzt ein Anwesen in dem Örtchen.

Einzug im Mai 2023

Von seinem Haus aus hat Nadal übrigens ab dem für Mai 2023 vorgesehenen Einzug, einen Blick auf seine Yacht "Great White", die im Hafen liegt. Nadal hatte das 23 Meter lange Schiff im Jahr 2020 für 5,5 Millionen Euro erworben.

Das Architekturbüro, das für den Bau verantwortlich ist, hat unter anderem den Saal der Menschenrechte in Genf, die Galerie Sa Pleta Freda auf Mallorca und zahlreiche Hotels auf der Insel entworfen. /pss