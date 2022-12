Neues Tattoo im spanischen Königshaus: Victoria Federica, die Nichte von Staatsoberhaupt Felipe VI., hat sich die Umrisse von Mallorca auf den Fuß tätowieren lassen. Ein Bild davon postete sie auf der Plattform Instagram.

Ob diese Entscheidung ihre Mutter, die Infantin Elena, besonders glücklich macht, blieb zunächst offen. Berichten zufolge soll die Beziehung zwischen der Königsschwester und ihrer Tochter seit einiger Zeit leiden, da die 22-Jährige ihr Studium an einem Madrider Ableger einer US-amerikanischen Universität abgebrochen hat, um sich ganz ihrer Karriere als Influencerin zu widmen.

227.000 Follower auf Instagram

Ihr Instagramprofil zählt Mitte Dezember rund 227.000 Follower. Dort zeigt sich der royale Spross in Aufnahmen aus teilweise aufwendigen Fotoshootings und auf Reisen in der ganzen Welt. Standesgemäß hat sie sich deshalb Medienberichten zufolge ihr neues Tattoo nicht auf der Insel zugelegt, der sie ihre Liebe erklärt.

Stattdessen nutzte sie einen Aufenthalt in New York, um sich das kleine Kunstwerk vom spanischen Star-Tätowierer Nacho Caja stechen zu lassen, der für seine feine Linienführung bekannt ist. Es soll nicht das einzige Tattoo sein, das bei der Gelegenheit entstand. Auf ihrem Hals soll auch das Wort "breathe" ("Atme") gestochen worden sein, wie Medien berichten.

Schwester von Froilán

Tätowiert und ohne Studienabschluss - Victoria Federica nimmt fast rebellische Züge für das Königshaus an. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihres zwei Jahre älteren Bruders Froilán, der in den vergangenen Jahren immer wieder für kleinere Skandale und öffentliches Fehlverhalten kritisiert wurde. So schoss er sich als Minderjähriger in den Fuß. Auf Mallorca glänzte er derweil mit verbalen Attacken auf Fotografen. 2020 wurde bekannt, dass er und seine Schwester sich ihr royales Luxusleben teilweise mit Schwarzgeld finanziert hatten. / pss