Unter großer Geheimhaltung haben auf Mallorca laut MZ-Informationen die Vorbereitungen für die Dreharbeiten an einer neuen US-Serie namens "Lioness" begonnen. Als Produzentin mit an Bord ist auch Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman. Drehstart ist kommende Woche. Mitglieder des Teams sind aber bereits im Südwesten der Insel unterwegs.

Nicole Kidman hat mit ihrer Produktionsfirma Blossom Films bereits andere Serien produziert, darunter für HBO "Big Little Lies", in der sie auch selbst spielte. Ob sie in "Lioness" ebenfalls eine Rolle übernimmt, ist nicht bekannt. Die Serie wird für den US-Streaminganbieter Paramount Plus produziert.

"Lioness" basiert auf einem CIA-Programm, das tatsächlich existiert haben soll

Die auf einem realen CIA-Programm basierende Story dreht sich um Undercover-Agentinnen, die sich in ein Terrornetzwerk einschleusen, um es von innen heraus zu zerschlagen.

Laysla De Oliveira spielt eine laut Inhaltsangabe "raue, aber leidenschaftliche junge Marine", die für das CIA-Team rekrutiert wird. Chefin des Teams ist Joe, die von Zoe Saldaña gespielt wird. Sie ist für Ausbildung, Management und Führung der weiblichen Undercover-Agentinnen zuständig. Regie führt der Oscar-nominierte Regisseur Taylor Sheridan.

Nicht die ersten Undercover-Agentinnen auf Mallorca

Es ist nicht der erste Agentinnen-Thriller mit Mallorca-Schauplätzen. In der 2018 gedrehten Netflix-Serie "Kleo" ging es um eine Top-Agentin der DDR, die von West-Berlin bis hin nach Chile eine Leichenspur hinterließ. Ein Großteil der dritten Folge spielt auf Mallorca, gedreht wurde damals vor allem in Sóller.

Bei der Wahl von Mallorca als Drehort mag sowohl bei "Lioness" als auch bei "Kleo" die überaus erfolgreiche britisch-amerikanische Miniserie "The Night Manager" von 2016 eine Rolle gespielt haben. In der Verfilmung des gleichnamigen Agenten-Romans von John Le Carré ist die kürzlich von einem norwegischen Immobilienhai erworbene Festung La Fortalesa einer der Hauptschauplätze.